Резонансное ДТП в Харькове: полиция разыскивает важного свидетеля по делу

Сегодня, 17:48

Врач-нарколог, которая осматривала Зайцеву, снова не явилась на заседание суда

Фото: Л. Грубник, &quot;Сегодня&quot;
Фото: Л. Грубник, "Сегодня"

В Харькове полиция разыскивает свидетеля в деле по резонансному ДТП, которое произошло на улице Сумской в октябре прошлого года, врача-нарколога Елену Федирко.

Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Ранее мы писали о том, что в Харькове на заседание суда 7 августа по делу о резонансом ДТП не пришла врач-нарколог Елена Федирко, которая осматривала Елену Зайцеву сразу после трагедии. Судья Виктор Попрас, в свою очередь, обязал полицию разыскать эксперта и доставить ее в зал заседаний для дачи показаний. Следующее заседание назначено на 11 сентября.

Как известно, авария произошла 18 октября 2017 года: в результате столкновения Lexus Зайцевой вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (четыре девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице 26 октября.

Также мы писали о том, что адвокаты Зайцевой рассчитывают на смягчающие обстоятельства, и потребовали освободить ее из СИЗО из-за "угрозы для жизни" клиентки.   
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