Дело о резонансном ДТП в Харькове: суд продлил арест Зайцевой и Дронову

Сегодня, 18:30

В результате жуткой аварии в центре города погибли шесть человек

Фото: Павел Пахоменко/Media Port
Фото: Павел Пахоменко/Media Port

В Харькове Киевский районный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемым в смертельном ДТП на улице Сумской Елене Зайцевой и Геннадию Дронову.

Меру пресечения обоим обвиняемым продлили на 60 дней – до 16 ноября, удовлетворив ходатайство прокуратуры. Адвокат Дронова возражал против продления ареста его подзащитного и выступал за изменение меры пресечения на круглосуточный домашний арест. Такую же меру пресечения просила для свой подзащитной и адвокат Зайцевой. Следующее заседание по делу назначено на 2 октября.

Как известно, 18 октября на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

По мнению следствия, оба водителя ехали на запрещающий сигнал светофора. Как видно на записи, Зайцева ехала со стороны мэрии на большой скорости, когда ей в бок врезался "немец".

Ранее мы писали о том, что адвокат Зайцевой потребовал освободить ее из СИЗО по состоянию здоровья.
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Интерфакс

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