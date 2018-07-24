Дело о смертельном ДТП в Харькове: суд продлил арест Зайцевой и Дронову

Вчера, 19:29

В результате жуткой аварии погибли шесть человек

Фото: News Room
Фото: News Room

Суд в Харькове, в котором рассматривается дело о смертельном ДТП в Харькове, в результате которого погибли шесть человек, оставил под стражей еще на два месяца Елену Зайцеву и Геннадия Дронова. Об этом сообщает местное издание 057.ua.

Кроме того, во время заседания защита Дронова в очередной раз просила изменить ему меру пресечения на домашний арест. Также впервые за время рассмотрения этого дела адвокат Зайцевой назвала ходатайство прокуратуры продлить ее содержания под стражей незаконным и необоснованным.

Напомним, поздним вечером 18 октября на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходовВ результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева.

Другим фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дроновкоторый занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

По мнению следствия, оба водителя ехали на запрещающий сигнал светофора. Как видно на записи, Зайцева ехала со стороны мэрии на большой скорости, когда ей в бок врезался "немец".

 
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