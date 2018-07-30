Дело о смертельном ДТП в Харькове: Зайцева покидала СИЗО 29 раз

В результате аварии погибли шесть человек, шесть пострадали

За все время пребывания в СИЗО подозреваемая в смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове Елена Зайцева 29 раз покидала территорию изолятора. Об этом "Сегодня" сообщили в Северо-Восточном МРУ по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Зайцева покидала учреждение для посещения суда, следственных экспериментов и больницы. Второго обвиняемого, Геннадия Дронова, вывозили 26 раз — в суд и на следственные эксперименты.

Примечательно, что харьковчан возмутил тот факт, что Зайцева якобы приходит на слушания со свежим перманентным макияжем. Кроме того, ее видели за пределами учреждения исполнения наказаний №27 — на территории Центральной клинической больницы №5.

Напомним, 18 октября на перекрестке Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

По мнению следствия, оба водителя ехали на запрещающий сигнал светофора. Как видно на записи, Зайцева ехала со стороны мэрии на большой скорости, когда ей в бок врезался "немец".

Ранее мы писали о том, что адвокат Зайцевой потребовал освободить ее из СИЗО по состоянию здоровья.