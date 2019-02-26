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Дело о страшном ДТП на Сумской: пострадавшие и обвиняемые оценили вердикт

Сегодня, 18:31

Защитники Дронова намерены подавать апелляцию на приговор

Зайцевой и Дронову вынесли приговор
Зайцевой и Дронову вынесли приговор. Фото: Таисия Ерохина, Сегодня
Дело о страшном ДТП на Сумской: пострадавшие и обвиняемые оценили вердикт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/52c/0b2/5c752c0b2aa88.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/52c/0b2/5c752c0b2aa88.jpg Харьков Защитники Дронова намерены подавать апелляцию на приговор

Для большинства потерпевших приговор по делу о ДТП на Сумской, где обвиняемым дали по 10 лет тюрьмы, стал ожидаемым, а вот защита обвиняемого Геннадия Дронова намерена подавать апелляцию. Об этом участники процесса рассказали корреспонденту "Сегодня" после заседания в Киевском райсуде.

К моменту финального заседания по этому делу собралось 11 томов документов, было проведено свыше 60 заседаний, во время которых были допрошены 33 человека.

"Другого приговора мы и не могли услышать, это лучшее, что могло быть. Единственное, опиаты не учли, но, в принципе, мы ожидали такого. Но судья прав в том, что какие могут быть смягчающие при таких травмах, с которыми живет и наша Оксана, Жанна, и мы все – наши травмы, вообще, без диагноза. То, как они раздавили детей... Не знаю, может быть мой сын не в тот день родился", – рассказала мать погибшего Светлана Винниченко.

В свою очередь, прокурор Максим Блохин, поблагодарил потерпевших, которые "мужественно прошли этот путь", добавив, что он понимает, что "сегодняшний приговор ни коим образом не уменьшит ту боль и страдания, которые чувствуют семьи, потерявшие близких".

"Приговор суда считаем законным, объективным и справедливым", – заявил прокурор.

А вот адвокат Геннадия Дронова, Сергей Перепелица уже заявляет о намерении оспорить решение суда.

"Апелляционная жалоба будет подана обязательно, так как во время судебных дебатов мы просили оправдать Дронова по тому, что инкриминируется в обвинительном акте", – рассказал юрист.

Сам Дронов после заседания признался журналистам, что такой приговор успокоит общественность. А вот Елена Зайцева так и не услышала свое наказание, так ей стало плохо во время оглашения приговора, и конвой вывел обвиняемую из зала суда. По словам адвоката Юлии Козырь, уже несколько месяцев Зайцеву мучают боли из-за полученной ранее черепно-мозговой травмы.

В свою очередь, защита Зайцевой ожидала такой приговор. По словам Юлии Козырь, она передала информацию обвиняемой, ожидавшей услышать максимальной срок.

"Решение касательно оспаривания приговора еще не принято, будем согласовывать с обвиняемой", – отметила Козырь.

Напомним, суд приговорил Зайцеву и Дронова к десяти годам тюрьмы и трем годам лишения водительских прав, как и предлагала прокуратура в ходе дебатов. Сумма компенсации для каждого потерпевшего разная: от миллиона гривен до взыскано солидарно.

Ранее мы сообщали о последнем слове, с которым выступили обвиняемые: Зайцева снова заявила о своем раскаянии, а Геннадий Дронов попросил прощения.

Напомним, ранее в ходе судебных дебатов по делу о страшном ДТП в центре Харькова, в котором погибли шесть человек и еще шестеро были ранены, один из обвиняемых – Геннадий Дронов – выступать отказался, а его адвокат Сергей Перепелица потребовал оправдать своего подзащитного.

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева.  Вторым  фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов , который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

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Тег приговор, зайцева, дронов, ДТП в Харькове

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Сегодня

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