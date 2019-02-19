Резонансное ДТП в Харькове: Зайцева пообещала больше никогда не садиться за руль
Зайцева полностью признала свою вину и заявила о раскаянии
В ходе судебных дебатов по делу о страшном ДТП в центре Харькова одна из обвиняемых – Елена Зайцева, полностью признала свою вину и заявила, что раскаивается. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" из зала суда.
"Я признаю все пункты, которые мне инкриминируются в обвинительном акте. Я чувствую вину и искренне раскаиваюсь. Никогда не сяду больше за руль и готова нести ответственность и наказание, которое назначит суд", – заявила она.
Напомним, ранее в ходе судебных дебатов по делу о страшном ДТП в центре Харькова, в котором погибли шесть человек и еще шестеро были ранены, один из обвиняемых – Геннадий Дронов – выступать отказался, а его адвокат Сергей Перепелица потребовал оправдать своего подзащитного.
Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.
Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов , который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.
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