Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,8
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

Резонансное ДТП в Харькове: Зайцева пообещала больше никогда не садиться за руль

Сегодня, 15:05

Зайцева полностью признала свою вину и заявила о раскаянии

Резонансное ДТП в Харькове: Зайцева пообещала больше никогда не садиться за руль Харьков Зайцева полностью признала свою вину и заявила о раскаянии

В ходе судебных дебатов по делу о страшном ДТП в центре Харькова одна из обвиняемых – Елена Зайцева, полностью признала свою вину и заявила, что раскаивается. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" из зала суда.

"Я признаю все пункты, которые мне инкриминируются в обвинительном акте. Я чувствую вину и искренне раскаиваюсь. Никогда не сяду больше за руль и готова нести ответственность и наказание, которое назначит суд", – заявила она.

Напомним, ранее в ходе судебных дебатов по делу о страшном ДТП в центре Харькова, в котором погибли шесть человек и еще шестеро были ранены, один из обвиняемых – Геннадий Дронов – выступать отказался, а его адвокат Сергей Перепелица потребовал оправдать своего подзащитного.

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева.  Вторым  фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов , который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег сумская, зайцева, ДТП в Харькове

Вы сейчас просматриваете новость " Резонансное ДТП в Харькове: Зайцева пообещала больше никогда не садиться за руль". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Я не верю в раскаяние Елены Зайцевой – жертва смертельного ДТП на Сумской в Харькове

14 февраля, 20:40

Пострадавшие просят запретить Дронову и Зайцевой водить авто пожизненно, а адвокат просит оправдать Дронова

Суд по страшному ДТП на Сумской: адвокат Дронова предложил оправдать подзащитного

12 февраля, 16:14

Дронов выступить в ходе дебатов отказался, предоставив говорить своему адвокату

В России подстрелили известного актера: первые детали

Почему хочется сладкого — чего не хватает в организме

На церемонии похорон с Децлом произошел вопиющий скандал, фото

Россия начнет вторжение в Украину: генерал рассказал когда

В скандале с миллионами Богословской засветился Зеленский

Россия сделала подлое заявление об Украине в ООН

Израиль показал уничтожение российского мощного оружия

Путин сдался: отдаст часть России, чтобы ослабить санкции

В Украине переписали транспортный налог – кому придется платить

Их там нет? Украина эффектно разоблачила РФ на заседании СБ ООН
Загрузка...

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Сегодня, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Вчера, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

17 февраля, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

17 февраля, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

В РФ предложили вернуть Крым Украине: у страны нет будущего

Бывший коллега Зеленского вытащил все скелеты из шкафа