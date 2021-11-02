Дело растянут минимум на год: что ждет 16-летнего мажора за ДТП в Харькове (видео)

Адвокат заявил, что водитель вряд ли избежит ответственности

Смертельное ДТП в Харькове/Коллаж "Сегодня"

Для выяснения обстоятельств смертельного ДТП в Харьковес участием 16-летнего мажора на Infiniti нужно провести ряд экспертиз. Это может определить наказание подростку.

Об этом рассказал адвокат Игорь Серков.

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"Если будет четкий ответ эксперта, что он мог данного наезда избежать, однако сознательно допустил столкновение с транспортным средством, то естественно, будет виновен. Хотя по любому ДТП есть масса подводных камней, начиная от неисправности транспортного средства, заканчивая здоровьем лица, которое управляло этим транспортным средством и т. д., и т. п.", – сказал адвокат.

Не избежит наказания?

По мнению адвоката, 16-летний водитель вряд ли избежит ответственности.

"Учитывая большой резонанс, я бы сказал нездоровый ажиотаж вокруг данного ДТП, внимание к нему со стороны СМИ, я думаю, ответственности этом парню мажору избежать не удастся. Какова будет эта ответственность, я думаю, это вопрос второй. Я думаю, досудебное следствие будет длиться не один месяц. Наверняка материалы уголовного производства дойдут до суда. Дело будет слушаться не один месяц, а минимум год. Какая будет мера наказания, посмотрим", – отметил он.

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