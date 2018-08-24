День Независимости на оккупированной территории: в Первомайске напомнили, что Луганщина – это Украина

Сегодня, 04:30

Все будет Украина и победа будет за нами, пишет офицер ВСУ


Фото: Facebook Анатолия Штефана

Фото: Facebook Анатолия Штефана

Фото: Facebook Анатолия Штефана

Фото: Facebook Анатолия Штефана

Фото: Facebook Анатолия Штефана

Фото: Facebook Анатолия Штефана

В оккупированном боевиками т.н. "ЛНР" и российскими военными Первомайск Луганской области неизвестные патриоты поздравили горожан с Днем Независимости и, что Луганщина – это Украина.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

По всему городу были расклеены сине-желтые листовки с изображениями поэта Тараса Шевченко, тризубцами, синим небом и золотыми полями пшеницы. Яркие листовки появились на столбах освещения, въездных воротах, стенах домов и на досках объявлений.

"Благодарю вас от всей души, держитесь, родные. Все будет Украина и победа будет за нами!", – выразил уверенность офицер.

01_101

Ранее сообщалось, что в Киеве в честь Дня Независимости прошел грандиозный военный парад. В нем приняли участие около 4500 военных и 250 единиц техники, в том числе авиация. В этом году впервые на параде маршировали 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны. Кроме того, по Крещатику прошлись военные из 18 стран мира – около 300 человек.

Напомним, во Львове решили оригинально отпраздновать День Независимости, поэтому главное действо праздника – гигантский видеомапинг – развернулось на здании Львовской ратуши.

А в Днепре подняли самый большой флаг Украины. Его площадь составила более  200 квадратных метров и он был поднят на высоту в 72 метра.
День Независимости, листовки, первомайск, Штефан

Вы сейчас просматриваете новость "День Независимости на оккупированной территории: в Первомайске напомнили, что Луганщина – это Украина". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Могилы боевиков "ДНР". Фото: Vlada.io

Два комбата, полторы сотни раненых и 86 уничтоженных боевиков – ВСУ назвали потери противника за месяц

2 Июля, 13:40

В течение июня воины Объединенных сил нанесли боевикам значительные потери

Украина

Фото: Facebook Генштаба ВСУ

"Конфетти" от бойцов ВСУ. Под Горловкой разгромлена ДРГ: один боевик убит, двое – тяжело ранены

4 Июля, 22:28

Украинские военные вовремя засекли диверсантов
Загрузка...

Донбасс

Facebook Анатолий Штефан

Лишили боевиков "ЛНР" вкусненького: украинские военные перехватили контрабанды почти на два миллиона

8 Июля, 10:20

Восемь "муллов" должны были в пешем порядке переправить полсотки коробок через КПВВ "Станица Луганская"

Донбасс

Эвакуация тел уничтоженных боевиков. Фото: Facebook Анатолий Штефан

Провокация под Авдеевкой: боевики посягнули на флаг Украины и жестоко поплатились

29 Июня, 21:58

Два оккупанта были уничтожены при попытке снять сине-желтое полотнице
Загрузка...