День Независимости на оккупированной территории: в Первомайске напомнили, что Луганщина – это Украина

Все будет Украина и победа будет за нами, пишет офицер ВСУ

В оккупированном боевиками т.н. "ЛНР" и российскими военными Первомайск Луганской области неизвестные патриоты поздравили горожан с Днем Независимости и, что Луганщина – это Украина.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

По всему городу были расклеены сине-желтые листовки с изображениями поэта Тараса Шевченко, тризубцами, синим небом и золотыми полями пшеницы. Яркие листовки появились на столбах освещения, въездных воротах, стенах домов и на досках объявлений.

"Благодарю вас от всей души, держитесь, родные. Все будет Украина и победа будет за нами!", – выразил уверенность офицер.

Ранее сообщалось, что в Киеве в честь Дня Независимости прошел грандиозный военный парад. В нем приняли участие около 4500 военных и 250 единиц техники, в том числе авиация. В этом году впервые на параде маршировали 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны. Кроме того, по Крещатику прошлись военные из 18 стран мира – около 300 человек.

Напомним, во Львове решили оригинально отпраздновать День Независимости, поэтому главное действо праздника – гигантский видеомапинг – развернулось на здании Львовской ратуши.

А в Днепре подняли самый большой флаг Украины. Его площадь составила более 200 квадратных метров и он был поднят на высоту в 72 метра.