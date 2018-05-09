День победы в Харькове: выставка боевой техники и концерт под открытым небом

Выставка боевой техники и концерт под открытым небом. Так день победы над нацизмом во Второй мировой – отметили на Харьковщине. Основные торжества прошли у мемориального комплекса "Высота имени маршала Конева". Отсюда в августе 43-го началась операция освобождения города. Сегодня здесь собрались 20 тысяч горожан. Вместе с ветеранами Второй мировой – сегодня тут и участники боев на Донбассе.

"Независимо – есть у него медали, нету у него орденов, нету у него этих звездочек. Он априори – герой. Потому что взял в руки оружие и жертвуя свой жизнью, пошел воевать. Самый большой подвиг человека", – говорит Эдуард Сикора ветеран Второй Мировой войны.

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"Сегодня мы благодарим каждого ветерана за их боевые подвиги, а также трудовые победы. Желаем им крепкого здоровья, семейного счастья и уюта. И конечно ветеранам и участникам боевых действий на Востоке нашего государства, желаем крепкого духа, несокрушимого характера, умноженного на поддержку всей страны. Знаем, что именно в единстве и силе наша победа. Сегодня мы благодарим всех, кто воевал за Украину. И вы видите, что на знаковом месте для мирной Слобожанщины собрались тысячи людей. И сегодня вся Харьковщина празднует победу над нацизмом и чтит подвиги наших дедов и также сыновей, которые сегодня защищают границы на востоке нашей страны", – заявила Юлия Светличная, председатель Харьковской областной государственной администрации.

"Сегодня собрались все – ветераны второй мировой войны, и пост-военное поколение, а также нынешние наши защитники – участник боевых действий на востоке нашей страны. Все вместе отмечаем знаковое событие для Украины. И понимаем, что только в единстве наша сила. Только объединяясь, поддерживая друг друга, опираясь на мировую поддержку, на поддержку наших поколений, мы сможем достичь основной нашей цели – жить в мире, в покое, в независимом и процветающем государстве", – отметила она.

"Украина будет мирной, Украина будет сильной, Украина будет цветущей. Это зависит от каждого гражданина нашего государства. А сегодня мы празднуем вместе день великой победы над нацизмом во Второй Мировой Войне и благодарим всех тех, кто дал нам возможность и сегодня, и в дальнейшем жить и смотреть в будущее", – подытожила Светличная.

Напомним, около 400 тыс. граждан, по данным Нацполиции, приняли участие в мероприятиях по случаю 9 мая в Украине, наиболее массовыми мероприятия были в Киеве, в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. За совершение различных правонарушений в отделы полиции доставлены 28 человек. На 16 человек были составлены админпротоколы за изготовление и пропаганду георгиевской ленточки.

Правоохранительные органы предупредили украинцев, что 8-9 мая не исключены провокации в Украине, однако силовики готовы их своевременно пресечь. Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что силовики начеку и на данный момент отрабатывают навыки по пресечению провокаций.