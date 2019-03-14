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Депутаты Харькова обсудили с премьером план развития области

Сегодня, 19:30

Обещают восстановить 2000 объектов

Совет. Обсудили стратегию. Фото: kharkivoda.gov.ua
Совет. Обсудили стратегию. Фото: kharkivoda.gov.ua.
Депутаты Харькова обсудили с премьером план развития области //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a8e/bca/5c8a8ebca7fe5.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a8e/bca/5c8a8ebca7fe5.png Харьков Обещают восстановить 2000 объектов

Сегодня Харьков принимал высокопоставленных чиновников из столицы. Делегацию гостей возглавил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который принял участие в Совете регионального развития области, на который собрались главы районов, ОТО, ректоры вузов, руководители медучреждений.

Традиционно премьер говорил о потенциале области и положительной динамике развития. А вот местные власти делились планами развития на следующие три года.

Так, по словам губернатора Юлии Светличной, в области планируют восстановить 2000 объектов регионального и госзначения, продолжат диверсификацию рынков сбыта для харьковских промышленников. 

Ранее сообщалось, что в Харьковской области принято решение в приоритетном порядке отремонтировать трассу Р-51 Мерефа-Лозовая-Павлоград, соединяющую Харьковскую и Днепропетровскую области, которую капитально не ремонтировали 50 лет. Такое решение было принято на плановом заседании дорожных служб, ученых и представителей областной власти, которое прошло в Харькове при председательстве главы ОГА Юлии Светличной.

Также мы писали, что в Харьковской области активно ремонтируют больницы. 

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Тег Светличная, развитие, Гройсман, хога

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

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