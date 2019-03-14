Депутаты Харькова обсудили с премьером план развития области

Обещают восстановить 2000 объектов

Совет. Обсудили стратегию. Фото: kharkivoda.gov.ua.

Депутаты Харькова обсудили с премьером план развития области Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a8e/bca/5c8a8ebca7fe5.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a8e/bca/5c8a8ebca7fe5.png 2019-03-14T19:30:39+02:00 Харьков Обещают восстановить 2000 объектов

Сегодня Харьков принимал высокопоставленных чиновников из столицы. Делегацию гостей возглавил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который принял участие в Совете регионального развития области, на который собрались главы районов, ОТО, ректоры вузов, руководители медучреждений.

Традиционно премьер говорил о потенциале области и положительной динамике развития. А вот местные власти делились планами развития на следующие три года.

Так, по словам губернатора Юлии Светличной, в области планируют восстановить 2000 объектов регионального и госзначения, продолжат диверсификацию рынков сбыта для харьковских промышленников.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области принято решение в приоритетном порядке отремонтировать трассу Р-51 Мерефа-Лозовая-Павлоград, соединяющую Харьковскую и Днепропетровскую области, которую капитально не ремонтировали 50 лет. Такое решение было принято на плановом заседании дорожных служб, ученых и представителей областной власти, которое прошло в Харькове при председательстве главы ОГА Юлии Светличной.

Также мы писали, что в Харьковской области активно ремонтируют больницы.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.