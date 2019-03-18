Дерзкий угонщик: харьковчанин похищал автомобили при помощи эвакуатора

30-летнего харьковчанина поймали на горячем, когда он разбирал угнанный автомобиль на запчасти в арендованном гараже

«На дело» пригнал технику. Фото: hk.npu.gov.ua.

Дерзкий угонщик: харьковчанин похищал автомобили при помощи эвакуатора Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f57/4aa/5c8f574aa9c29.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f57/4aa/5c8f574aa9c29.png 2019-03-18T10:37:00+02:00 Харьков 30-летнего харьковчанина поймали на горячем, когда он разбирал угнанный автомобиль на запчасти в арендованном гараже

Фантазия любителей легкой наживы не знает границ. На днях автоугонщик в Харькове завладел чужим автомобилем при помощи эвакуатора.

Как сообщили в отделе коммуникации облуправления Нацполиции, 11 марта в Шевченковский ОП обратился 27-летний харьковчанин с заявлением о пропаже автомобиля Daewoo Sens. Пострадавший рассказал, что припарковал железного коня на пр-те Науки, однако из-за неисправности не смог уехать и авто простояло там около недели.

Спустя шесть дней сотрудникам управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области удалось вычислить угонщика. 30-летнего харьковчанина поймали на горячем, когда он разбирал угнанный автомобиль на запчасти в арендованном гараже. Правоохранителям мужчина признался, что заметил бесхозное авто со спущенным колесом у дороги. Предположив, что владелец не скоро заберет легковушку, он решил действовать на опережение.

"Злоумышленник с помощью эвакуатора завладел автомобилем, поместил в гараж и начал разбирать на запчасти, чтобы в будущем их продать", — рассказали в отделе коммуникации ведомства.

Информацию о "незаконном завладении транспортным средством" (ст. 289 УК Украины) правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас полицейские решают вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении уголовного преступления, также будет избрана мера пресечения.

Напомним, в Харькове автомобильные воры стали угонять машины с помощью новейших технологий.

Как сообщалось, в Днепре правоохранители поймали шайку автоугонщиков.

Также банду автоугонщиков во главе с полицейским задержали в Запорожье.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.