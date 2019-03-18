Дерзкий угонщик: харьковчанин похищал автомобили при помощи эвакуатора
30-летнего харьковчанина поймали на горячем, когда он разбирал угнанный автомобиль на запчасти в арендованном гараже
Фантазия любителей легкой наживы не знает границ. На днях автоугонщик в Харькове завладел чужим автомобилем при помощи эвакуатора.
Как сообщили в отделе коммуникации облуправления Нацполиции, 11 марта в Шевченковский ОП обратился 27-летний харьковчанин с заявлением о пропаже автомобиля Daewoo Sens. Пострадавший рассказал, что припарковал железного коня на пр-те Науки, однако из-за неисправности не смог уехать и авто простояло там около недели.
Спустя шесть дней сотрудникам управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области удалось вычислить угонщика. 30-летнего харьковчанина поймали на горячем, когда он разбирал угнанный автомобиль на запчасти в арендованном гараже. Правоохранителям мужчина признался, что заметил бесхозное авто со спущенным колесом у дороги. Предположив, что владелец не скоро заберет легковушку, он решил действовать на опережение.
"Злоумышленник с помощью эвакуатора завладел автомобилем, поместил в гараж и начал разбирать на запчасти, чтобы в будущем их продать", — рассказали в отделе коммуникации ведомства.
Информацию о "незаконном завладении транспортным средством" (ст. 289 УК Украины) правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас полицейские решают вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении уголовного преступления, также будет избрана мера пресечения.
Напомним, в Харькове автомобильные воры стали угонять машины с помощью новейших технологий.
Как сообщалось, в Днепре правоохранители поймали шайку автоугонщиков.
Также банду автоугонщиков во главе с полицейским задержали в Запорожье.
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