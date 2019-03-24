Дерзкое ограбление в Харькове: копы задержали троих подозреваемых
Один из преступников оказался ранее судимым
В Харькове правоохранители задержали двух мужчин и девушку, которых подозревают в ограблении местного жителя. Об этом сообщили в местной полиции.
25-летний пострадавший обратился к полицейским 23 марта. Как выяснилось, на мужчину напали трое злоумышленников и отобрали у него мобильный телефон и 5 тысяч гривен. Копы установили личности и задержали нападавших. Ими оказались 23-летний ранее судимый житель Богодухова и 16-летние девушка и парень из Дергачевского района.
"Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет. В настоящее время злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Харьковской области полицейские оперативно раскрыли дерзкое ограбление. В Изюме трое парней ворвались в частный дом, избили хозяина и его друга, а потом вынесли технику – сабвуфер и монитор от компьютера.
А в Днепре на прохожего набросились двое мужчин, избили его и ограбили. Также мы сообщали, что в Днепре неизвестные ограбили местного жителя – у него отняли сумку, в которой было 100 тысяч долларов.
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