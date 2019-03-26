Дерзкое ограбление в Харьковской области: жертвой вора стала пожилая женщина
Мужчине грозит до шести лет лишения свободы
В Харьковской области мужчина ограбил дом 82-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Как выяснилось, 22 марта к копам обратилась 82-летняя жительница города Валки. Она сообщила, что ночью неизвестный проник в ее домовладение и похитил деньги.
"37-летний житель города Валки через окно проник в дом бабушки и украл оттуда 13 000 гривен и 550 евро", – рассказали в полиции.
На данный момент копы установили личность грабителя. Им оказался 37-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Харьковской области.
"Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины", – добавили в полиции и отметили, что мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, недавно в Днепре произошло вооруженное ограбление инкассаторов– у них отняли 500 тысяч гривен.
Также мы сообщали, что в Днепре грабители разбили витрину в дорогом магазине электроники и вынесли из него бытовую технику.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Дерзкое ограбление в Харьковской области: жертвой вора стала пожилая женщина". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве дерзкая банда напала и ограбила владельцев бани
Одним из нападавших оказался житель Кривого Рога, ранее судимый за разбой