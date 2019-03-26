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Дерзкое ограбление в Харьковской области: жертвой вора стала пожилая женщина

Сегодня, 16:21

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области.
Дерзкое ограбление в Харьковской области: жертвой вора стала пожилая женщина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a2d/887/5c9a2d887013f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a2d/887/5c9a2d887013f.jpg Харьков Мужчине грозит до шести лет лишения свободы

В Харьковской области мужчина ограбил дом 82-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как выяснилось, 22 марта к копам обратилась 82-летняя жительница города Валки. Она сообщила, что ночью неизвестный проник в ее домовладение и похитил деньги.

"37-летний житель города Валки через окно проник в дом бабушки и украл оттуда 13 000 гривен и 550 евро", – рассказали в полиции.

На данный момент копы установили личность грабителя. Им оказался 37-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Харьковской области.

"Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины", – добавили в полиции и отметили, что мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Днепре произошло вооруженное ограбление инкассаторов– у них отняли 500 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что в Днепре грабители разбили витрину в дорогом магазине электроники и вынесли из него бытовую технику.

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Тег Харьков, ограбление, задержание, мужчина, старушка

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