Девушка улетела в лес: в Харькове произошло "погодное" ДТП

Сегодня, 15:28

В Харькове девушка за рулем Suzuki не удержала машину на обледенелой дороге 

Фото: Facebook
Фото: Facebook

В Харькове из-за гололеда резко повысилась опасность аварий на дорогах. Так, в районе Алексеевки за рулем Suzuki не удержала машину на обледенелой дороге и вылетела в придорожный лес, сообщили в Facebook-сообществе "Харьков City".

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Между тем в пресс-службе патрульной полиции области рассказали, что около 11:15 копы получили сообщение от очевидца, который увидел автомобиль, съехавший с дороги в лесополосу.

Патруль выехал по указанному адресу, однако, прибыв на место вызова, копы нашли только брошенный автомобиль с механическими повреждениями, но ни заявителя, ни владельца машины на месте не было.

Позже патрульные разыскали владельца машины, который признался, что ДТП не было, но машина вылетела с дороги из-за гололеда.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах. 
ДТП, Харьков, гололед

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Автор:

Таисия Ерохина

Источник:

"Сегодня"

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