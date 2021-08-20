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"Для меня это уже история": глава полиции Харьковской области подал в отставку

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
20 августа, 10:28
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Срочная новость / Фото: Сегодня

Руководитель Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Андрей Рубель уходит с занимаемой должности. Об этом сон сообщил на своей странице в Facebook.

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