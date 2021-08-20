"Для меня это уже история": глава полиции Харьковской области подал в отставку

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Руководитель Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Андрей Рубель уходит с занимаемой должности. Об этом сон сообщил на своей странице в Facebook.
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Руководитель Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Андрей Рубель уходит с занимаемой должности. Об этом сон сообщил на своей странице в Facebook.
Новость дополняется…
20 августа 1991. Верховная Рада объявила, что решения Москвы не имеют юридической силы на территории Украины...Погрузиться в тот день