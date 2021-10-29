До +13 и ветрено: прогноз погоды в Харькове на 29 октября (карта)

В этот день в Харькове ожидаются порывы ветра до 8 м/с

В Харькове будет прохладно/Коллаж: Сегодня

В пятницу, 29 октября, в Харькове осадков не предвидится. В то же время синоптики порадовали прогнозом погоды на ноябрь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Температура в течение дня в Харькове будет колебаться от +11 до +13 градусов. Ветер — северо-восточный 3-8 м/с. Ожидается переменная облачность.

Климат Украины через 50 лет

В ближайшие 50-100 лет климат в Украине будет становиться все более сухим, прогнозируют эксперты. На территорию нашей страны будут поступать высокотемпературные сухие воздушные массы. Постепенное опустынивание будет ползти с юго-востока на северо-запад.

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