"До последнего надеялись, что он выжил", – дедушка погибшего в авиакатастрофе курсанта

Не место, где разбился самолет Ан-26, под Харьковом, люди несут цветы, лампадки и игрушечные самолетики.

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С момента трагедии прошло несколько дней, но запах гари чувствуется здесь до сих пор. На земле еще разбросаны куски фюзеляжа. Для 26 членов экипажа учебный полет стал последним. Самому старшему военному было 42 года, самому младшему – 19.

Почтить память погибших приходят и к университету воздушных сил в Харькове. Родные просят их не беспокоить. Они просто не в состоянии говорить, из-зи слез. Единственный, кто пообщался с "Сегодня" – дедушка погибшего курсанта Дмитрия Андрющенко. Он рассказал, что внук жил с ними. Как только стало известно о трагедии, они с бабушкой выехали на место крушения. И пытались узнать, кого именно отправили в больницу. Потому что до последнего надеялись, что их внук выжил. Рассказали, что Дмитрий мечтал стать военным с детства – продолжить семейную династию. И только в выпускном классе определился, что хочет стать именно летчиком.

"Он сам выбирал профессию. И мы только на выпускном вечере, когда выпускной был в парке Горького, только узнали из репортажа, что он сказал – хочет быть летчиком, его небо манит. Поманило… Все, извините….", – плачет дедушка погибшего курсанта Григорий Андрющенко.

"Я просто пришла, я не была знакома ни с кем из этих ребят. Но они были готовы отдать свою жизнь за Украину, за нас и это самое малое, что я могу для них сделать", – говорит пришедшая почтить память жительница Харькова Ольга Труханова.

Тем временем обломки самолета Ан-26 уже собрали и перевезли в военную часть в Чугуеве. Они – под круглосуточной охраной ГБР. Специалисты планируют собрать борт в исходное состояние. Авиационные эксперты изъяли и бортовые самописцы, их уже начали расшифровывать. На это уйдет ориентировочно 3-5 дней. Сегодня должны собрать ДНК-пробы родственников погибших. Результаты должны быть через две-три недели.

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Церемония прощания с погибшими пройдет завтра, во вторник, 29 сентября, в 9:00 в Харькове, у мемориала Славы.

Ранее "Сегодня" публиковали фото всех погибших на месте падения Ан-26.

Мы также писали, что один из пилотов Ан-26, который разбился под Чугуевом, за день до трагедии звонил матери и говорил о неисправностях самолета.

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