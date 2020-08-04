До смерти забил костылем: под Харьковом за убийство любовницы задержали мужчину

В Харьковской области полицейские задержали мужчину, который жестоко избил сожительницу после застолья. От полученных травм женщина умерла.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, трагедия произошла в селе Ивановское, Красноградского района.

"1 августа около 21:00 об избиении в полицию сообщил 61-летний отец погибшей. В одной из комнат дома работники полиции выявили тело 47-летней женщины со множественными синяками и ссадинами", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, во время бытового конфликта после распития алкоголя ранее судимый 49-летний мужчина избил сожительницу деревянным костылем.

Было открыто уголовное производство по статье об "умышленных тяжких телесных повреждениях", которая грозит наказанием в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, ранее в Хмельницкой области задержали мужчину, подозреваемого в жестком убийстве. Как выяснилось, 21-летний парень предложил женщине деньги за секс, а когда та отказалась, избил ее до смерти.

Ранее мы сообщали, что в Киеве жестоко убили женщину.

Кроме того, в центре столицы возле жилого дома убили хирурга:

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