Українська
$ 27,74
32,52
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Новости Харькова

До смерти забил костылем: под Харьковом за убийство любовницы задержали мужчину

4 августа, 03:07

Руслан Ровик Руслан Ровик

Трагедия произошла после бытовой ссоры

В Харьковской области полицейские задержали мужчину, который жестоко избил сожительницу после застолья. От полученных травм женщина умерла.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, трагедия произошла в селе Ивановское, Красноградского района.

"1 августа около 21:00 об избиении в полицию сообщил 61-летний отец погибшей. В одной из комнат дома работники полиции выявили тело 47-летней женщины со множественными синяками и ссадинами", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, во время бытового конфликта после распития алкоголя ранее судимый 49-летний мужчина избил сожительницу деревянным костылем.

Было открыто уголовное производство по статье об "умышленных тяжких телесных повреждениях", которая грозит наказанием в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, ранее в Хмельницкой области задержали мужчину, подозреваемого в жестком убийстве. Как выяснилось, 21-летний парень предложил женщине деньги за секс, а когда та отказалась, избил ее до смерти.

Ранее мы сообщали, что в Киеве жестоко убили женщину.

Кроме того, в центре столицы возле жилого дома убили хирурга:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
убийство алкоголь харьковская область костыли выпивка

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Харькове неделю ищут без вести пропавшую девочку: фото и приметы
В Харькове неделю ищут без вести пропавшую девочку: фото и приметыХарьков
Украина с 1 августа меняет правила карантина: что означает деление на зоны
Украина с 1 августа меняет правила карантина: что означает деление на зоныУкраина
Под Харьковом
Под Харьковом "скорая" насмерть сбила женщинуХарьков
В Харькове во время ремонтных работ погибли четверо коммунальщиков: что произошло
В Харькове во время ремонтных работ погибли четверо коммунальщиков: что произошлоХарьков
В Харькове мужчина с ножом бросался на прохожих: видео
В Харькове мужчина с ножом бросался на прохожих: видеоХарьков
Разбился насмерть: в Харькове мужчина упал с высотки на внедорожник (фото)
Разбился насмерть: в Харькове мужчина упал с высотки на внедорожник (фото)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять