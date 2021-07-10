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Добкин назвал и.о. мэра Харькова Терехова "лохом" – из-за ролика о храме

10 июля 2021 0:45

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Терехов записал видеообращение, в котором рассказал, что гордится участием в строительстве храма Святых Жен-Мироносиц

Михаил Добкин назвал Игоря Терехова "лохом". Коллаж: "Сегодня"

Михаил Добкин назвал Игоря Терехова "лохом". Коллаж: "Сегодня"

Бывший народный депутат и кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин назвал видео с исполняющим обязанности мэра Харькова Игорем Тереховым, где тот рассказывает, что гордится участием в строительстве храма Святых Жен-Мироносиц, "за гранью".

Об этом Добкин написал в Telegram.

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Терехов пригласил всех в храм: "Поделюсь своими мыслями. Здравствуй, Бог. Я не знаю, как ты выглядишь, какое имя носишь. Но я точно знаю, что ты есть. Я верую в тебя. Верю тебе. И твоя вера есть в каждом из нас. Внутри".

Однако Добкин написал: "У всего есть грань. Это видео – за гранью. По поведению этого индивидуума будут судить о всем городе!".

В конце он добавил: "Ну почему лох он, а стыдно всем?!".

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Ранее мы писали о том, что Михаил Добкин вместо того, чтобы ответить на вопрос нардепа от партии "Слуга народа" Галины Янченко о принадлежности Крыма и российской агрессии, назвал ее "молью", которой "в хорошем обществе язык бы стоило подрезать".

Напомним, что недавно из-за событий 2014 года разгорелся скандал между Добкиным и бизнесменом Павлом Фуксом.

Кроме того, во время перепалки с депутатом Рады Юлией Клименко в прямом эфире Добкин вынудил ее снять одежду "цветов Партии регионов".

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