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Дома для врачей, вывоз мусора и премии за победу на олимпиаде: как громада в Харьковской области осваивает бюджет

Сегодня, 03:45

Громада объединились год назад

Дома для врачей, вывоз мусора и премии за победу на олимпиаде: как громада в Харьковской области осваивает бюджет Харьков Громада объединились год назад

Дома для врачей, бесплатный вывоз мусора и денежные премии за победу на олимпиаде. И это еще не весь список того, что успели ввести в Колмакской громаде в Харьковской области. 

Проект старшеклассника Олега Ивахны занял 3-е место на областном конкурсе Малой академии наук. За свою победу получит 500 гривен на последнем звонке – премия от громады.

За призовое место получает премию не только ученик, но и учитель, который подготовил.

Поощряют в громаде и молодых врачей. К зарплате – 50 тысяч гривен в год. А еще – покупают жилье.

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Вся громада - 33 села. Из каждого дважды в неделю можно добраться до райцентра. Курсирует бесплатный автобус.

А еще в громаде организовали бесплатный вывоз мусора. И так победили стихийные свалки, радуется главный коммунальщик общины.

До прошлого года Колмакский район был самым маленьким в области. Всего семь тысяч населения. Поэтому в громаду перешли и объединились всем составом. Вот только бюджет вырос вдвое. За счет налогов, которые возвращаются в бюджет.

Крупнейший налогоплательщик в громаде - сахарный завод. Но это всего 20 процентов. Все остальное – налог на землю от фермеров.

Значительная часть земель в районе не зарегистрирована ни на кого. Навести порядок помогают благотворители из международной программы социального развития, говорит глава громады Владимир Гуртовой.

Ранее мы писали, как община в Черкасской области научилась осваивать свой бюджет.

Также сообщалось, что в 116 районах не создано ни одной территориальной общины.

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Тег бюджет, видео, община, харьковская область, децентрализация, громада

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