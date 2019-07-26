Доступная мода по-харьковски: моделями могут стать люди с инвалидностью и крупные женщины

Набор желающих начало первое в стране инклюзивное агентство













В Харькове заработало первое в стране инклюзивное модельное агентство, где людей с особыми потребностями бесплатно обучают основам профессии фотомодели.

А всем желающим харьковчанкам "плюс-сайз" предложили бесплатно принять участие в проекте Velyka Krasa Krainy и также выйти на модный подиум. Корреспонденты "Сегодня" побывали на занятиях и узнали о перспективах будущих моделей.

Первые кастинги в INclusive model agency стартовали меньше месяца назад, а его подопечными уже стали 28 человек с инвалидностью, которых отобрали из 50 претендентов. Директор агентства Елена Шингарева считает, что появление инклюзивного модельного агентства — серьезный шаг, который должен в значительной степени повлиять на стереотипы восприятия обществом людей с инвалидностью.

"Мир моды несколько элитарный, и ранее принятые в нем стандарты не применялись к людям с инвалидностью вообще. Сегодня на мировом уровне в моде стали происходить изменения, и мы стремительно врываемся в этот процесс и получается это довольно гармонично. Мир моды не будет таким, как прежде, теперь ценят индивидуальность, харизму, стиль, а таким стандартам мы полностью соответствуем", — говорит Шингарева.

Первые ученики уже приступили к освоению премудростей модельной профессии.

"Раньше я уже участвовала в показах, это ответственно, но интересно. На подиуме я открываю себя по-новому, вижу под другим углом и мне нравится обмениваться энергией с публикой. Для человека ведь главное — найти себя и не бояться искать, поэтому я попробую себя реализовать в сфере моды", — рассказала одна из подопечных агентства Кристина Кузьминова, которая передвигается на коляске.

Не представляет свой жизни без сцены и Ирина Сукач.

"Я занималась спортивными бальными танцами, люблю сцену. Теперь хочу стать профессиональной моделью и представлять украинские коллекции за рубежом", – рассказала она.

А вот Павел Овчаренко с ростом 145 см даже готов участвовать в фотосессиях в стиле "ню".

"Независимо от того, какого ты роста и типажа, тут можно показать свою душу и проявить талант. Я хочу творчески развиваться, научиться новому и стать знаменитым", – признался он.

Бесплатные занятия по дефиле, фотопозированию, визажу, имиджу, сценическому искусству проходят в помещениях Оперного театра каждую субботу. Участников разного пола, возраста и типа инвалидности обучают опытные квалифицированные педагоги.

Так, директор модельного агентства L-models Анна Нещерет на первом занятии познакомилась с ребятами, потом провела разминку и рассказала о базовых правилах дефиле. А главный режиссер Харьковского национального академического театра оперы и балета Армен Калоян учил ребят "чувствовать" пространство, "заполнять" всем вместе сцену и находить контакт друг с другом.

Затем участники попробовали дефилировать небольшими группами. Также заниматься с будущими моделями будут имидж-дизайнер Елена Шушляпина, продюсер и режиссер театра "Арабески" Светлана Олешко, актриса театра "Арабески" Наталья Цымбал и организатор проекта Velyka Krasa Krainy Светлана Клименко.

Спустя три месяца обучения подопечные INclusive model agency поучаствуют в показах на Kharkiv Fashion-2019. В агентстве мечтают наладить сотрудничество с дизайнерами и фотографами, чтобы раскрыть потенциал особых моделей.

НЕСТАНДАРТ: ВЕС И ВОЗРАСТ НЕ ВАЖНЫ

Возможность покорить модельный подиум появилась и у обладательниц нестандартной фигуры. В городе стартовал еще один необычный проект Velyka Krasa Krainy – это обучающая платформа для женщин разного возраста, социального статуса и любых параметров. Этот проект стал одним из победителей конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов, который организовало горуправление инновационного развития и имиджевых проектов.

Главная идея платформы — научить женщин любить себя и свое тело. Участие в проекте — бесплатное.

"В начале июля был объявлен набор участниц — не кастинг, потому что проект не предусматривает конкурсов. Наша идея в том, что каждая женщина достойна быть красивой, и неважно сколько ей лет, как она выглядит, каким делом занимается, каковы ее параметры. Она женщина — значит, уже прекрасна. Наша команда осуществит мечту любой девочки, которая хочет просто стоять в красивом наряде, ведь для этого необязательно умирать в спортзале, чтобы обладать параметрами 90-60-90", — рассказала "Сегодня" Светлана Клименко.

Для участия в проекте необходимо было зарегистрироваться в официальной группе проекта в Facebook или Instagram. К слову, шанс присоединиться к "большим и красивым" все еще есть у каждой харьковчанки.

В проекте уже зарегистрировались около 200 женщин, самой младшей из них — 22 года, а самой старшей — 58 лет. Первая встреча тренеров и будущих моделей уже состоялась 23 июля в Каразинской школе бизнеса — на знакомство пришло более 120 участниц. А полноценное первое занятие состоится уже 1 августа.

Помимо знаний о моделинге и дефиле, участницы получат полезные навыки во время тренингов, мотивационных лекций и консультаций косметологов, стилистов, визажистов, диетологов, специалистов по коррекции осанки.

Среди будущих преподавателей для моделей plus size — тренер по отношениям Елена Лемента, практикующий имидж-стилист Анна Одарченко, практический психолог Ирэна Сухопарова, топ-стилист по прическам Алена Метре, дизайнер женской одежды Александр Бевзюк и руководитель медицинского оздоровительного центра Мария Голуб.

После двухмесячного обучения финалистки проекта выйдут на подиум Kharkiv Fashion 2019, который состоится уже этой осенью.

"Те, кто почувствует в себе силы, выйдут на подиум и представят коллекции. С нами сотрудничают харьковские дизайнеры, которые будут отшивать наряды для девочек нестандартных размеров. А еще наш проект поддерживает Ольга Сумская — она презентует свою новую коллекцию и для наших девочек тоже сошьет несколько платьев", — рассказала нам Клименко.

В будущем организаторы хотят открыть первое в Харькове модельное агентство для женщин плюс-сайз.

Напомним, ранее в Одессе установили новый национальный рекорд Украины "Наибольшее количество моделей на Потемкинской лестнице". Рекорд установили во время проведения недели моды.

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