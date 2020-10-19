ДТП на Сумской в Харькове: сколько Зайцева и Дронов выплатили пострадавшим

Потерпевшие по делу о громком ДТП с шестью погибшими в Харькове получили всего несколько переводов по 30-35 гривен компенсации от Елены Зайцевой.

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Об этом рассказала адвокат Лариса Матвеева, пишет NewsRoom.

По ее словам, деньги начисляются в зависимости от зарплаты осужденных в местах отбывания наказаний. Из денег Елены Зайцевой несколько раз поступили небольшие переводы. Однако в исправительном центре отказались рассказать, сколько она там зарабатывает.

"Мы направили адвокатский запрос: работает ли она и сколько получает. В исправительном центре заявили, что это конфиденциальная информация и Зайцева запрещает ее разглашать. На директора центра составили админпротокол, но позднее суд согласился с его позицией", - рассказала Матвеева.

В то же время еще один осужденный, Геннадий Дронов, вообще не перечислил деньги потерпевшим. Хотя в Верховном суде мужчина обещал, что будет выплачивать компенсацию.

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Напомним, ранее в Сети опубликовали фото, как осужденная Елена Зайцева за решеткой принимает солнечные ванны вместо работы.

Вскоре в Покровском исправительном центре №79 прокомментировали появившиеся фото. Начальник центра Инна Мицюк заявила, что фотографии не являются доказательством того, что у Зайцевой есть какие-либо привилегии в исправительном центре.

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