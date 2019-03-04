ДТП с копами в Харькове: четыре человека оказались в больнице

Патрульный Prius ехал на вызов с включенными маячками и звуковым сигналом

В Харькове копы попали в серьезное ДТП. Фото: Twitter

ДТП с копами в Харькове: четыре человека оказались в больнице //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cf7/a0a/5c7cf7a0a4f6c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cf7/a0a/5c7cf7a0a4f6c.png 2019-03-04T12:10:00+02:00 Харьков Патрульный Prius ехал на вызов с включенными маячками и звуковым сигналом

В Харькове четыре человека получили ранения в ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, которое произошло около двух часов ночи 4 марта на перекрестке улиц Валентиновской и Гвардейцев Широнинцев. Как сообщает Facebook-сообщество UA: Харків, на Салтовке столкнулись Lexus GS 250 и патрульная Toyota Prius.

По словам спикера патрульной полиции Харьковской области Карины Курбановой, полицейский автомобиль ехал на вызов – со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

В результате столкновения травмы получили водитель и двое пассажиров полицейской машины, а также водитель Lexus. Все пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Запорожье пьяный водитель, пытаясь сбежать от полиции, попал в ДТП, врезавшись в металлический забор.

Мы также писали, об аварии в Броварах под Киевом, где оперуполномоченный Департамента стратегических расследований Нацполиции сбил насмерть пешехода.

Также сообщалось о трагическом дорожном происшествии в Киеве, где в лобовом столкновении сошлись ZAZ Vida и карета скорой помощи. В результате аварии три человека погибли и еще трое получили ранения.

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