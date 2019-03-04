ДТП с копами в Харькове: четыре человека оказались в больнице
Патрульный Prius ехал на вызов с включенными маячками и звуковым сигналом
В Харькове четыре человека получили ранения в ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, которое произошло около двух часов ночи 4 марта на перекрестке улиц Валентиновской и Гвардейцев Широнинцев. Как сообщает Facebook-сообщество UA: Харків, на Салтовке столкнулись Lexus GS 250 и патрульная Toyota Prius.
По словам спикера патрульной полиции Харьковской области Карины Курбановой, полицейский автомобиль ехал на вызов – со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.
В результате столкновения травмы получили водитель и двое пассажиров полицейской машины, а также водитель Lexus. Все пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.
Напомним, ранее в Запорожье пьяный водитель, пытаясь сбежать от полиции, попал в ДТП, врезавшись в металлический забор.
Мы также писали, об аварии в Броварах под Киевом, где оперуполномоченный Департамента стратегических расследований Нацполиции сбил насмерть пешехода.
Также сообщалось о трагическом дорожном происшествии в Киеве, где в лобовом столкновении сошлись ZAZ Vida и карета скорой помощи. В результате аварии три человека погибли и еще трое получили ранения.
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