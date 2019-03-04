Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,58
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

ДТП с копами в Харькове: четыре человека оказались в больнице

Сегодня, 12:10

Патрульный Prius ехал на вызов с включенными маячками и звуковым сигналом

В Харькове копы попали в серьезное ДТП
В Харькове копы попали в серьезное ДТП. Фото: Twitter
ДТП с копами в Харькове: четыре человека оказались в больнице //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cf7/a0a/5c7cf7a0a4f6c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cf7/a0a/5c7cf7a0a4f6c.png Харьков Патрульный Prius ехал на вызов с включенными маячками и звуковым сигналом

В Харькове четыре человека получили ранения в ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, которое произошло около двух часов ночи 4 марта на перекрестке улиц Валентиновской и Гвардейцев Широнинцев. Как сообщает Facebook-сообщество UA: Харків, на Салтовке столкнулись Lexus GS 250 и патрульная Toyota Prius.

По словам спикера патрульной полиции Харьковской области Карины Курбановой, полицейский автомобиль ехал на вызов – со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

В результате столкновения травмы получили водитель и двое пассажиров полицейской машины, а также водитель Lexus. Все пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Запорожье пьяный водитель, пытаясь сбежать от полиции, попал в ДТП, врезавшись в металлический забор.

Мы также писали, об аварии в Броварах под Киевом, где оперуполномоченный Департамента стратегических расследований Нацполиции сбил насмерть пешехода.

Также сообщалось о трагическом дорожном происшествии в Киеве, где в лобовом столкновении сошлись ZAZ Vida и карета скорой помощи. В результате аварии три человека погибли и еще трое получили ранения.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, Харьков, полиция, патрульные

Вы сейчас просматриваете новость " ДТП с копами в Харькове: четыре человека оказались в больнице". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве столкнулись грузовик и легковушка: пострадали пять человек

Сегодня, 09:53

Пострадавших с травмами госпитализировали в больницу

Трагедия в Винницкой области: под колесами крутого внедорожника погибла дворник

Вчера, 12:18

За рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, который сбил потерпевшую, находился 20-летний водитель

Выборы-2019: социологи еще раз измерили разрыв между рейтингами

Вакарчук объяснил украинцам, за кого не надо голосовать

Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод

«Спортивная бабушка»: певица Валерия заметно постарела

Пенсии по 15 тыс. грн: сколько получат украинцы после реформы

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство

Евросоюз меняет визовые правила: что важно знать

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman

Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком
Загрузка...

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Сегодня, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

Вчера, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Цены на бензин перед выборами: чего ждать автовладельцам

2 марта, 07:51

За месяц существенно подешевел только автогаз. Эксперты считают, что ситуация поменяется в обратную сторону

В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

2 марта, 07:24

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

Льготникам перестали выдавать "карточку киевлянина": что известно

Как Хейден Панеттьер изменилась после разрыва с Коичко (фото)

Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода