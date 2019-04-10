ДТП с трамваем в Харькове: школьница в коме уже несколько дней
14-летняя девочка была отключена от аппарата искусственного дыхания, но остается в коме
В Харькове после ДТП с трамваем, который сбил 14-летнюю девочку на проспекте Героев Сталинграда, с травмами головы она была доставлена в больницу. Ее состояние оценивали, как очень тяжелое, девочка была без сознания.
Позже директор Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Богдан Федак сообщил, что в состоянии потерпевшей появилась положительная динамика. Девочку отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, она дышит сама, но остается в коме.
В областном управлении Нацполиции сообщили, что водитель экстренно затормозил, но трамвай все равно сбил девушку. Информацию внесли в Журнал единого учета заявлений, решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Напомним, ранее в Харькове произошло ДТП: трамвай сбил пешехода. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел в Киевском районе города 21 марта в 17:24 на трамвайной остановке на перекрестке улиц Жилярди и Сидора Ковпака.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " ДТП с трамваем в Харькове: школьница в коме уже несколько дней". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В центре Днепра маршрутка залетела на тротуар и сбила мужчину
Также микроавтобус повредил часть ограждений магазина одежды