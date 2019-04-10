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ДТП с трамваем в Харькове: школьница в коме уже несколько дней

Сегодня, 17:00

14-летняя девочка была отключена от аппарата искусственного дыхания, но остается в коме

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция
ДТП с трамваем в Харькове: школьница в коме уже несколько дней //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4c9/465/5c94c9465d06a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4c9/465/5c94c9465d06a.jpg Харьков 14-летняя девочка была отключена от аппарата искусственного дыхания, но остается в коме

В Харькове после ДТП с трамваем, который сбил 14-летнюю девочку на проспекте Героев Сталинграда, с травмами головы она была доставлена в больницу. Ее состояние оценивали, как очень тяжелое, девочка была без сознания.

Позже директор Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Богдан Федак сообщил, что в состоянии потерпевшей появилась положительная динамика. Девочку отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, она дышит сама, но остается в коме.

В областном управлении Нацполиции сообщили, что водитель экстренно затормозил, но трамвай все равно сбил девушку. Информацию внесли в Журнал единого учета заявлений, решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Напомним, ранее в Харькове произошло ДТП: трамвай сбил пешехода. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел в Киевском районе города 21 марта в 17:24 на трамвайной остановке на перекрестке улиц Жилярди и Сидора Ковпака.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, трамвай, подросток

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

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