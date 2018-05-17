ДТП в центре Харькова: эксперты не установили скорость машин Зайцевой и Дронова

Во время суда, который расследует обстоятельства страшного ДТП в центре Харькова, где погибли шесть человек, так и не удалось установить скорость участников аварии – внедорожника Lexus RX 350, за рулем которого была Алена Зайцева, и Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова.

В ходе судебного заседания представитель обвинения передал судье документ, в котором шла речь о невозможности установить скорость автомобилей при помощи экспертиз, причем оба водителя отказались от проверки на месте трагедии, сообщает NewsRoom.

"Зайцева не захотела садиться в автомобиль, чтобы показать, что она делала, так как ей тяжело психологически. Обвиняемая боится находится в машине, тем более ехать в ней. Назвать скорость второго авто она также не смогла", – говорится в документе о следственном эксперименте.

В свою очередь, Дронов во время расследования сообщил, что он ехал со скоростью около 40 км/ч, а вторая машина, по его ощущениям, двигалась со скоростью 100-120 километров в час. Между тем, адвокат Зайцевой подчеркнула, что водитель Touareg отказался проверить указанную им информацию опытным путем и потребовала не учитывать его показания.

При этом защитник Дронова выразил ходатайство о приобщении к материалам дела постановления об экспертизах и следственных экспериментах, которые могли быть однобокими, так как в них не задействовали все видеозаписи с центральной улицы города.

Отметим, что, по версии следствия, после столкновения Volkswagen Touareg и Lexus RX 350 "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. Сейчас оба водителя находятся под стражей.

Девушкой за рулем внедорожника оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями. После ДТП мужчина лег в больницу и первое время находился в статусе свидетеля.