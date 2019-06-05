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ДТП в центре Харькова: полиция снова закрыла уголовное производство по работе экспертов

5 июня, 13:39

Силовики не обнаружили нарушений в действиях специалистов

Фото: Информатор

Следственное управление управления Нацполиции в Харьковской области закрыло уголовное производство относительно экспертов, которые не сумели установить скорость автомобиля Lexus, которым управляла Елена Зайева, перед ДТП, в котором погибли шесть человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Сергей Перепелица, адвокат одного из осужденных по этому делу – Геннадия Дронова.

Напомним, Перепелица подал заявление об открытии уголовного производства в отношении экспертов НИИ им. Бокариуса в январе. По решению суда было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 384 – введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа.

При этом, по итогам экспертизы, проведенной в Днепре, скорость автомобиля Зайцевой во время выезда на перекресток на красный свет составляла 106 км/час. В то же время эксперты Харьковского НИИ им. Бокариуса в ходе автотехнического исследования установили, что ее скорость превышала 80 км/час.

В апреле 2019 года полиция закрыла производство в связи с отсутствием признаков правонарушения в действиях экспертов.

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля нынешнего года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.


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Тег эксперты, зайцева, экспертиза, дронов, ДТП в Харькове

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