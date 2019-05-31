ДТП в Харькове: автошколу, где училась Зайцева, закрыли
Елена Зайцева получила права в 2015 году
Автошкола в Харькове, где училась виновница смертельного ДТП Елена Зайцева, прекратила свою деятельность. Об этом в пятницу, 31 мая, сказал начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.
Он напомнил, что аккредитационная комиссия рассмотрела перечень нарушений, которые касались материально-технической базы, и, согласно процедуре, предложила их исправить. На это время работа автошколы была приостановлена.
"Понимая общественный резонанс, я так полагаю, они решили их не исправлять. Потому что им все равно бы уже не дали нормально жить. Поэтому они решили в принципе закрывать деятельность автошколы", – отметил он.
Криклий обратил внимание, что его ведомство лишено функции проверки автошкол и может их проинспектировать только в случае каких-либо происшествий.
"В школе, где училась Зайцева, факты нарушений обнаружило следственное управление Харьковской области в рамках следственных действий. Они проверяли наличие журналов, присутствовала ли Зайцева на обучении, расписывалась ли в журналах во время посещения занятий. В ходе этого они обнаружили определенные недостатки в деятельности автошколы, о чем сообщили нам. И мы уже это обращение рассмотрели", – рассказал Криклий.
Ранее мы писали о том, в каких условиях содержится Елена Зайцева в Харьковском СИЗО, а также выкладывали фото и видео из ее камеры.
Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.
Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.
26 февраля нынешнего года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.
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