Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

ДТП в Харькове: автошколу, где училась Зайцева, закрыли

31 мая, 15:46

Елена Зайцева получила права в 2015 году

Зайцева и Дронов в зале суда. Фото: Т. Ерохина
Зайцева и Дронов в зале суда. Фото: Т. Ерохина.

Автошкола в Харькове, где училась виновница смертельного ДТП Елена Зайцева, прекратила свою деятельность. Об этом в пятницу, 31 мая, сказал начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

Он напомнил, что аккредитационная комиссия рассмотрела перечень нарушений, которые касались материально-технической базы, и, согласно процедуре, предложила их исправить. На это время работа автошколы была приостановлена.

"Понимая общественный резонанс, я так полагаю, они решили их не исправлять. Потому что им все равно бы уже не дали нормально жить. Поэтому они решили в принципе закрывать деятельность автошколы", – отметил он.

Криклий обратил внимание, что его ведомство лишено функции проверки автошкол и может их проинспектировать только в случае каких-либо происшествий.

"В школе, где училась Зайцева, факты нарушений обнаружило следственное управление Харьковской области в рамках следственных действий. Они проверяли наличие журналов, присутствовала ли Зайцева на обучении, расписывалась ли в журналах во время посещения занятий. В ходе этого они обнаружили определенные недостатки в деятельности автошколы, о чем сообщили нам. И мы уже это обращение рассмотрели", – рассказал Криклий.

Ранее мы писали о том, в каких условиях содержится Елена Зайцева в Харьковском СИЗО, а также выкладывали фото и видео из ее камеры. 

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля нынешнего года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег автошкола, зайцева, ДТП в Харькове

Вы сейчас просматриваете новость " ДТП в Харькове: автошколу, где училась Зайцева, закрыли". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дело Зайцевой-Дронова: названа дата рассмотрения их апелляций

23 мая, 16:30

Заседание суда состоится в августе

Зайцева кардинально изменила тактику – адвокат жертв ДТП

15 мая, 14:59

Виновница смертельного ДТП в Харькове считает, что приговор был слишком суров и требует условный срок

ДТП на Сумской в Харькове: у Зайцевой просят изменить вердикт

8 мая, 20:45

Защита Геннадия Дронова по-прежнему настаивает на его невиновности

Дело Зайцевой и Дронова передали в Апелляционный суд Харькова

14 мая, 12:47

В Харькове суд принял на рассмотрение производство по апелляции Дронова и Зайцевой

Эксперты назвали наиболее чистые и загрязненные реки в Украине

Дело против Парубия: видео с отдыха спикера ВРУ в отеле Катара

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины

Американский боец получил 8 переломов на лице за 29 секунд

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Лавров сообщил, чего ожидает от Зеленского

Какие завтраки выбирают бегуны

В чем польза имбиря и как правильно употреблять его в пищу

Шарапова против Серены на красной дорожке. У кого страннее наряд?

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

Сегодня, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Вчера, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

29 мая, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

29 мая, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру

10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы

Самая красивая бегунья. Zdeňka Seidlová покоряет Instagram
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь