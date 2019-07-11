ДТП в Харькове: столкнулись трамвай с легковушкой

В результате аварии водитель Renault оказался в больнице

В Харькове столкнулись трамвай и легковушка. Фото: Нацполиция

В Харькове произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: трамвай, следовавший по маршруту №16, врезался в иномарку, пересекавшую рельсы.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, инцидент произошел 11 июля около 9 часов утра на улице Героев Труда. В результате аварии пострадал водитель Renault – его госпитализировали.

На месте происшествия работали медики, патрульные, а также следственно-оперативная группа, которая занимается выяснением обстоятельств инцидента.

Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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