ДТП в Харькове: защита Дронова хочет психиатрической экспертизы для Зайцевой

Сегодня, 03:05

Защита Зайцевой, добавили в суде, попросила время на рассмотрение этого ходатайства

Фото: Таисия Ерохина, &quot;Сегодня&quot;
Фото: Таисия Ерохина, "Сегодня"

Райсуд Харькова по делу о смертельном ДТП на улице Сумской принял ходатайство защиты обвиняемого Геннадия Дронова о психиатрической экспертизе обвиняемой Елены Зайцевой.

Об этом рассказали в суде, передает "Укринформ".

"Оба фигуранта – Елена Зайцева и Геннадий Дронов – присутствуют на суде. Здесь же защитники, прокуроры, представители стороны потерпевших. Защита фигуранта Геннадия Дронова подала ходатайство о психиатрической экспертизе фигурантки Елены Зайцевой", – отметили в суде.

Защита Зайцевой, добавили в суде, попросила время на рассмотрение этого ходатайства.

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"Запланированный допрос женщины-эксперта Харьковского НИИ судебной медицины имени Бокариуса не состоялся: эксперт в третий раз не явилась по вызову в суд из-за болезни", – пояснили в суде.

Следующее заседание суда, стало известно, назначено на 4 декабря, на 14:00.

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева.  Вторым фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.
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