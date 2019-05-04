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ДТП в Харьковской области – погибла велосипедистка

4 мая, 13:07

Женщина скончалась в карете скорой помощи

Фото: Нацполиция

В поселке Слобожанское Змиевского района Харьковской области под колесами авто погибла велосипедистка. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Харьковской области.

По данным ведомства, авария произошла 3 мая около 12:55. 30-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением и совершил наезд на велосипедистку.

"56-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась в карете скорой помощи", – уточняют в полиции.

Правоохранители внесли информацию о происшествии в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Киеве на проспекте Бандеры днем в четверг, 2 мая, близ станции метро "Почайна" произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб велосипедист. Грузовой автомобиль Foton и велосипедист, который передвигался на эклектровелосипеде, двигались в попутном направлении в сторону Северного моста.

Ранее сообщалось, что в Бродах в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал велосипедист. ДТП произошло 12 апреля на улице Бляхарской. Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля ВАЗ-2108, 27-летний житель Бродовского района, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущества в движении велосипедисту, 18-летнему жителю этого же района, в результате чего произошел наезд. Велосипедист получил телесные повреждения.

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Тег авария, ДТП, Харьков, смерть, женщина, велосипед, полиция, погибла, велосипедистка, Змиев

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