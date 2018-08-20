Думали, петарды взрываются: в мэрии Харькова рассказали, как стрелок проник в здание

Стрелок спокойно вошел в здание, и с оружием ходил по второму этажу, а в это время прибыли патрульные

Стрельбу у Харьковского горсовета охрана приняла за взрывы петард, после чего злоумышленник подстрелил охранника и проник в здание.

Об этом рассказал в комментарии телеканалу "112 Украина" спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

По его словам, охранники не ожидали, что на улице идет стрельба.

"Ночью человек шел мимо горсовета, достал два пистолета, начал стрелять по зданию. Наши охранники услышали выстрел, им показалось, что это петарды, один из них решил выйти посмотреть, кто там взрывает петарды, вышел и получил два пулевых ранения. После этого неустановленный человек (при нем не было никаких документов) зашел в здание, походил по второму этажу, и на выходе его уже встречали два экипажа патрульных", – рассказал Сидоренко.

Напомним, в ночь на 20 августа неизвестный открыл огонь возле здания горсовета в Харькове и ранил охранника. Прибывшие на место происшествия патрульные ликвидировали стрелка. В результате стрельбы погиб патрульный Дмитрий Кириенко.

Следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) и статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь народный депутат Антон Геращенко назвал три версии нападения. Согласно первой версии, нападение спровоцировано какими-то действиями городских властей по отношению к застреленному преступнику или членам его семьи.