"Душ" прямо в метро: на станции в Харькове из потолка текла вода (видео)

В Харьковском метрополитене на станции "Перемога" из потолка на платформу текла вода.

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Видео засняли очевидцы и опубликовали в соцсетях.

На записи видно сильный поток воды из потолка. Возле него собрались работники метрополитена, которые смотрели на происходящее. Также рядом стоял полицейский.

Видео из соцсетей

В администрации метро уже объяснили что произошло. В сообщении говорится, что сегодня в 11:00 прорвало водопроводную трубу, вследствие чего вода протекла на балкон станции и затем попала на платформу.

Видео из соцсетей

Сотрудники метрополитена уже перекрыли воду, убрали остатки влаги с платформы и начали чинить трубу. В метрополитене подчеркнули, что инцидент не повлиял на график движения поездов.

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Напомним, ранее мы писали, как в харьковском метро пассажиры заметили клопов.

Кроме того, недавно в Харькове мужчина упал под поезд в метро и остался жив.

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