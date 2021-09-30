Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Заря - Рома: онлайн ❓ Отставка Разумкова 🇩🇪 Германия после выборов ⚡ Газовый скандал с Венгрией
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Харькова

Душил, бил палкой и бутылкой с водой: в Харьковской области полицейский пытал подозреваемого

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
30 сентября, 19:25
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Правоохранитель хотел быстрее раскрыть дело и избивал подозреваемого, чтобы получить от него признание в преступлении
Коп пытал мужчину ради признания в убийстве
Коп пытал мужчину ради признания в убийстве / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области подполковник полиции пытками выбивал признание из подозреваемого. Он бил его деревянной палкой по спине, душил подушкой, после чего наносил удары бутылкой с водой.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Реклама

Читайте также:

Как выяснили следователи, в ноябре 2019 года неизвестные убили мужчину. На место приехал замначальника одного из отделов Чугуевского районного управления полиции вместе с другими копами.

Свидетели рассказали ему, что убитый дружил с местным жителем. Чтобы быстрее раскрыть убийство, подполковник решил выбить из него признание. Вечером того же дня он с другими правоохранителями приехали к подозреваемому, но тот уже спал.

Реклама

"Полицейский начал бить его деревянной палкой по спине, после чего прижал его голову к подушке, чтобы он не мог дышать. После этого правоохранители надели на мужчину наручники, доставили в отдел полиции, где на протяжении длительного времени поочередно били его заполненной водой пластиковой бутылкой", - заявили в прокуратуре.

Таким образом от фигуранта получили показания и задержали его в процессуальном порядке.

Сегодня, 30 сентября, копу сообщили о подозрении в пытках подозреваемого. Ему скоро выберут меру пресечения и отстранят от должности. Также устанавливают других участников преступления.

Количество пыток в Украине

Реклама

Начальник департамента ОГП по противодействию пыткам и другим нарушениям со стороны правоохранителей Юрий Белоусов утверждает, что количество случаев пыток в райотделах полиции уменьшилось.

"В то же время мы наблюдаем определенное снижение количества таких случаев. Правоохранители во всяком случае начали понимать, что такие действия не останутся безнаказанными. Поэтому я наблюдаю незначительное, но уменьшение", – сказал он.

За весь прошлый год было зарегистрировано около 2 200 таких уголовных производств, за пять месяцев текущего – 700.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Короновирус за неделю

52 954

заболело за неделю в Украине

+36%

Вакцинация
По состоянию на 29 сентября 2021 г.
Люди, которые получили минимум одну дозу
5 617 457
Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 000 533
Всего введенных доз 12 617 990
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
27,01
17,87
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.58

Комаровский в теме
Есть ли польза в зеленке?
Спроси у доктора

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Что подарить учителю
5 топовых и в то же время бюджетных идей
Интересует
SHOW MUST GO ON

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Дэниел Крейг на премьере бондианы в Лондоне
Холостячки для Илона Маска
TOП- 5 украинских невест
Тина Кароль, 36 лет
Тина Кароль, 36 лет
Злата Огневич, 35 лет
Злата Огневич, 35 лет
Леся Никитюк, 33 года
Леся Никитюк, 33 года
Анна Ризатдинова, 28 лет
Анна Ризатдинова, 28 лет
Дарья Белодед, 20 лет
Дарья Белодед, 20 лет
1/2
Опрос
Осень в большом городе
Главные кинопремьеры октября
Билет в кино
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять