Душный салон и дырявая крыша: спортсмены из Харькова требуют возмещения за адскую поездку
Отклонения водителя от заданного маршрута, будет означать, что он нарушил правила соответствующей перевозки
Они рассчитывали на комфортное автобусное путешествие, зато получили адски душный салон и дырявую крыша, который не защищал от дождя. Эту поездку спортсмены из Харькова вспоминают, как страшный сон. Однако возместить деньги им не удастся.
Тренировка по 4-5 часов в день, 6 раз в неделю – так харьковские гимнастки готовились к чемпионату.
"Ну, а поездка обернулась просто ужасом для всех", – признается тренер по художественной гимнастике Татьяна Гуржиева.
За автобус в обе стороны из собственного кармана заплатили 8000 гривен.
"Люди обещали, что занимаются больше 10 лет перевозками пассажирскими, обещали новые автобусы", – сетует мама гимнастки Елена Колесниченко.
Зато первая поломка старого автобуса произошла еще когда из города не уехали. Из строя вышла система охлаждения двигателя. Поэтому в жару ехали с включенной печкой. А когда на улице пошел дождь...
"Начала протекать крыша – начало капать. С промежутком где-то в час мы останавливались для того, чтоб водитель что-то делал с этим автобусом – который то кипел, то протекал, то вонял", – жалуется мама гимнастки Вика Сафонова.
На обратном пути водитель без предупреждения свернул с асфальтированной дороги на грунтовую, просто в поле. Объяснил, хотел сократить. Вместо этого ехали на час дольше.
А вот так отреагировал на жалобы перевозчик.
"Пояснения давать не буду! Почему? Да просто не хочется", – отрезал представитель компании-перевозчика Callbus Виталий Проуторов.
Эксперт Дмитрий Харченко утверждает: если заказываете автобус – готовьтесь к тому, что сайты с их вызова работают вроде диспетчерских такси. Человек, принимающий заказ, не отвечает за действия водителей и состояние транспорта.
"К ним зашли на карточку деньги. Они перебросили половину дальше. Остальное ты платишь водителю черным налом, без всяких чеков, без ничего. Итак, чтобы иметь возможность вернуть деньги – требуйте чек. А если водитель едет не по маршруту – вызывайте полицию", – говорит эксперт по автобусных перевозок Дмитрий Харченко.
"Любой маршрут должен быть согласован с органом национальной полиции. То есть отклонения водителя от заданного маршрута, будет означать, что он нарушил правила соответствующей перевозки", – объясняет юрист Роман Чумак.
И уже с копиями протоколов можно даже судиться с перевозчиком.
Напомним, утром 13 мая в Каменецком районе Беларуси автобус с украинской детской футбольной командой попал в ДТП. Авария произошла на автодороге Р-98 "Каменец – Шерешево – Свислочь" вблизи с. Мартынюки.
Водитель, управляя автомобилем Renault Master, совершил попутное столкновение с погрузчиком "Амкодор". В результате столкновения погиб ребенок, находившийся на переднем пассажирском сиденье. Еще шестеро мальчиков с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую районную больницу. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи.
Также сообщалось, что в Черновицкой области сегодня утром, 17 мая, в селе Коровия Глибоцкого района произошло ДТП с пассажирским автобусом.
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