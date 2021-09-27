Два города Украины на пороге коллапса в COVID-больницах – места для пациентов на исходе

С начала сентября в Одессе количество госпитализаций за сутки увеличилось в четыре раза

Коронавирус в Украине не утихает / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе и Харькове из-за роста заболеваемости ковидом значительно увеличилось количество госпитализаций. Из-за этого в больницах заканчиваются места для пациентов.

"Сегодня" выясняли, что творится в больницах.

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Одесса

По словам местного волонтера Екатерины Ножевниковой, в опорных больницах еще пару дней назад закончились места в реанимации для больных COVID-19. В городе и области всего 4 ковидных стационара.

Больницы заполнены из-за того, что суточные госпитализации по области взлетели в четыре раза с начала сентября.

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При этом для больных в состоянии средней тяжести немного мест еще есть.

"В 5-й (больнице. – Ред.) еще 100 мест с хвостиком. Но на Троицкой сегодня одной пациентке искали место час… В инфекционной больнице по состоянию на 8 вечера (26 сентября. – Ред.) женских мест нет", – рассказала она.

Харьков

Как пишет Telegram-канал "Харьков Live", директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов заявил, что в больницах Харькова заняты уже 90% коек для больных с коронавирусом.

По его словам, в области сейчас действует единая госпитальная база по COVID-19. А из-за резкого скачка заболеваемости власти будут равномерно распределять пациентов по всем региональным больницам.

"Заполнение сейчас больниц по городу Харькову – 90%, то есть для того, чтобы действительно формировать резерв коек, людей направляют, в зависимости от свободных коек, в дополнительные больницы", – сказал глава областного Департамента здравоохранения.

Как защититься от ковида?

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По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.