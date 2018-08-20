Два пистолета и десятки патронов: Геращенко рассказал подробности нападения "харьковского стрелка"

У мужчины, который сегодня ночью отрыл стрельбу у здания Харьковского горсовета, обнаружили два пистолета, несколько магазинов к ним и около 30 патронов. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"При нем было обнаружено два пистолета. Один – сигнальный, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Второй – "Байкал", также переделанный под стрельбу боевыми. А также несколько магазинов к ним и около 30 патронов", – говорится в сообщении.

Как рассказал Геращенко, на данный момент личность стрелка не установлена, но ему на вид 30-35 лет. Мотивы нападавшего пока неизвестны.

Напомним, в ночь на 20 августа неизвестный открыл огонь возле здания горсовета в Харькове и ранил охранника. Прибывшие на место происшествия патрульные ликвидировали стрелка, но в результате перестрелки один из них получил смертельное ранение и скончался в больнице.

Следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) и статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины

На данный момент полиция устанавливает личность стрелка. По данным ведомства, нападавшему на вид примерно 40-45 лет.