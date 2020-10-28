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Две бригады проводили работы: появились новые подробности взрыва под Харьковом (видео)

28 октября, 17:33

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Двум пострадавшим провели операции

В Харьковской области взрыв газа произошел во время того, как две бригады газовиков проводили на станции плановые работы. По предварительным данным, работники меняли задвижки.

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Об этом рассказал начальник службы экстренной помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

По его словам, у пострадавших, кроме ожогов, диагностировали черепно-мозговые травмы, контузии и множественные ушибы. Члены бригады – люди разного возраста, однако большая часть из них уже имели большой опыт работы.

Видео: Веха Харькова

Нескольких пострадавших прооперировали, двух госпитализировали в реанимационное отделение ожогового центра.

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Также Забашта уточнил, что спасатели потушили возгорание и разобрали завалы достаточно быстро. За полчаса людей госпитализировали.

Видео: Веха Харькова
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Напомним, из-за взрыва в поселках Пересечное и Ольшаны Дергачевского района отключили газоснабжение.

Также мы сообщали, что по факту взрыва правоохранители начали уголовное производство .

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взрыв харьковская область пострадавшие
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