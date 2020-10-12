Геннадий Кернес стал жертвой слухов. Что говорят о здоровье мэра Харькова

Мнения о том, когда мэр вернется в Харьков, расходятся

Через две недели в Украине состоятся местные выборы. На пост главы Харькова баллотируется нынешний мэр Геннадий Кернес, который сейчас находится на лечении в немецкой клинике "Шарите".

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О коронавирусе у харьковского городского головы стало известно 15 сентября. На тот момент он уже шесть дней находился на больничном в стабильно тяжелом состоянии. Изначально в мэрии заявляли, что не собирались вывозить Кернеса за границу на лечение. Однако 17 сентября он отправился "по настоянию близких" в Германию, где по сей день находится.

"Сегодня" собрали всю последнюю информацию о состоянии действующего городского головы.

КОГДА ВЕРНЕТСЯ КЕРНЕС?

В соцсетях в последние дни начала появляться информация о тяжелом состоянии Кернеса, писали даже, что он впал в кому. Мы связались с пресс-секретарем Геннадия Кернеса Татьяной Грузинской. На вопрос "Сегодня" о том, правдива ли информация о его тяжелом состоянии, она ответила так:

"Личную информацию, в том числе о состоянии здоровья может комментировать его семья или врачи".

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А вот на вопрос о том, вернется ли Кернес до выборов, Грузинская сообщила:

"Это будет зависеть от его состояния здоровья. Я думаю, что да. Но я еще раз говорю, что я не могу быть источником такого рода информации".

В мэрии слухи о плохом самочувствии Кернеса называют фейком, который запускают политические оппоненты мэра. Представитель Харьковского горсовета Юрий Сидоренко заявил, что Кернес вернется из Германии в ближайшее время. Он не назвал точную дату, но информацию о его недееспособности, которая появилась в СМИ, назвал враньем.

"Никакого инсульта, никакой потери речи. Все в головах политических оппонентов. (...) На данный момент ждем, очень сильно ждем, когда он вернется. Нам говорят, ждать осталось недолго", - сказал он.

О том, что Кернес пошел на поправку, заявлял и бывший депутат Михаил Добкин, который снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова в пользу Геннадия Кернеса. Сначала Добкин собирался баллотироваться в мэры Киева. После того как городской голова Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусной инфекцией и улетел на лечение в Германию, Добкин заявил, что будет баллотироваться в мэры Харькова, но готов снять свою кандидатуру, как только Кернес вернется в строй.

"Он идет на поправку и участвует в выборах мера. На этом моя миссия выполнена. Желаю победы на выборах ему и его блоку", – сказал Добкин.

Однако глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер заявил о совсем противоположном. По его информации, Кернес чувствует себя плохо и не вернется до выборов в Харьков.

Кучер отметил, что вначале Кернес, как и многие харьковчане, не признавал проблему коронавируса.

"В этом и есть большая проблема. Это проблема, в которой он находится, и проблема в целом Харьковского региона – вы знаете, что в последнее время мы в антилидерах. Меня это крайне беспокоит. До определенного времени Харьков вообще не признавал коронавирус. Увы, но есть люди, которые до сих пор не видят и не слышат ничего о нем. При этом больницы переполнены", – сказал председатель ОГА.

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БОЛЬНИЧНЫЙ КЕРНЕСА

В мэрии Харькова рассказали, что официальный больничный Геннадия Кернеса длится больше месяца.

Как сообщает "Суспільне", с 9 по 16 сентября мэр находился в городской больнице №17. Потом его выписали из лечебного учреждения для дальнейшего лечения в другом медицинском учреждении "в связи с состоянием его здоровья".

Секретарь горсовета Александр Новак временно исполняет обязанности городского головы с 10 сентября. На вопрос о количестве выявленных в горсовете работников, больных COVID-19, ответили, что такого учета не ведут.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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