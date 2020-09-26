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Двигатели отказывали неоднократно: член экипажа Ан-26 рассказывал о неполадках

26 сентября, 18:25

Руслан Ровик Руслан Ровик

За день до катастрофы пилот звонил матери и говорил о технических неполадках

Один из пилотов Ан-26, который разбился под Чугуевом, за день до трагедии звонил матери и говорил о неисправностях самолета.

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Об этом женщина рассказала на месте катастрофы, сообщает "24 канал".

"Двигатели отказывали неоднократно. Он это знал. Не жаловался, просто объяснял, что машина не до конца в исправном состоянии", – вспомнила она.

По словам женщины, ее сын, Ашраф Мсуя, 1991 года рождения, окончил академию имени Кожедуба.

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"Он хотел служить в Украине, быть лучшим, и он был лучшим летчиком своего класса", - сказала мать.

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Трагедия произошла вечером, 25 сентября, неподалеку города Чугуев Харьковской области. На борту самолета находились 27 человек: 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба и 7 офицеров. Из них выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.

Президент Владимир Зеленский объявил в стране общенациональный траур, а также поручил приостановить любые полеты самолетов, аналогичных Ан-26.

Найдены оба "черных ящика" воздушного судна. Их расшифровка позволит приступить к расследованию причин трагедии. Этим займется Государственная комиссия по расследованию причин катастрофы.

Видео: ГСЧС

Напомним, ранее "Сегодня" публиковали фото облета места катастрофы самолета Ан-26, в которой погибли 26 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба и офицеров.

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Также мы показывали эксклюзивные фото обломков Ан-26, потерпевшего крушение под Чугуевом.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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Харьков крушение самолет чугуев харьковская область неисправность неполадки
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