Двойное убийство в Харькове: суд приговорил обвиняемого к пожизненному заключению

Мотивом преступника мог стать долг, который супруги не хотели ему возвращать

В Харькове Киевский районный суд признал виновным Константина Безрукова в убийстве супругов и ранении их 12-летней дочери. Мужчину приговорили к пожизненному заключению.

"Назначить... окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Необходимость назначения пожизненного лишения свободы обусловлена отягчающими обстоятельствами... и исключительной опасностью личности виновного", – говорится в решении, оглашенном судьей Натальей Бородиной.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски на возмещение морального ущерба потерпевшим на сумму более миллиона гривен.

Напомним, убийство произошло в Харькове в июне 2018 года. Еще тогда начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех рассказал, что мотивом для убийства мог стать долг, который потерпевший не хотел возвращать подозреваемому.

"Основной мотив преступления, который называет фигурант, – потерпевший должен был $100 тыс., которые не собирался возвращать... По его словам, это была кровная месть семье потерпевшего", - сказал Бех.

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