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В Харьковской области двух чиновников поймали на продаже асфальтовой крошки: видео

19 ноября, 15:28

Асфальтовую крошку для ремонта дорог отдавали почти даром под реализацию бизнесмена

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В Харьковской области следователи раскрыли аферу с участием чиновников. Руководители одного из департаментов мэрии продавали подставной фирме асфальтовую крошку, которая оставалась после ремонта дорог. Отдавали ее почти даром, а уже бизнесмены продавали по рыночной цене. Разница оседала в карманах дельцов. За два года они заработали на схеме более пяти миллионов гривен. В домах и офисах этих двух чиновников уже провели обыски и объявили им о подозрениях. В ближайшее время должны избрать меру пресечения.

Юрий Ковалев, руководитель отдела прокуратуры Харьковской области:

"Это очень тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание – от семи до 12 лет лишения свободы. Очень большие убытки нанесены территориальной общине, более пяти миллионов гривен в настоящее время инкриминируются подозреваемым. Да, конечно, мы будем просить суд ориентировать, чтобы залог был соразмерен убыткам"

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Харьковской области чиновники Госэкоинспекции погорели на взятке. Два начальника отделов Госэкоинспекции в Харьковской области требовали переписать на доверенных лиц 50 га земель госпредприятия, которое готовится к приватизации.

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Харьков коррупция чиновники асфальт харьковская область ремонт дорог

Источник: Сегодня

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