Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами 🚫 Жесткий карантин в Украине ⚽ Шевченко в Дженоа 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Харькова

Едва держался на ногах: в Харькове пьяный водитель Mitsubishi устроил страшное ДТП (фото, видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
14 ноября, 21:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мужчина на скорости врезался в другой автомобиль
Водитель, повлекший ДТП, был в состоянии сильного алкогольного опьянения/Коллаж: Сегодня
Водитель, повлекший ДТП, был в состоянии сильного алкогольного опьянения/Коллаж: Сегодня

В Харькове, где недавно водитель иномарки сбил двух детей на пешеходном переходе, снова произошло ужасное ДТП. Виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Telegram-сообщество Харьков 1654.

Реклама

Детали ДТП

Водитель автомобиля Mitsubishi Outlander влетел на скорости в другой автомобиль и перевернулся. Инцидент произошел недалеко от восьмого хлебозавода.

Мужчина врезался в автомобиль, который был на дороге/Фото: Telegram/Автомобильный Харьков
Мужчина врезался в автомобиль, который был на дороге/Фото: Telegram/Автомобильный Харьков

После удара, автомобиль с пьяным мужчиной перевернулся/Фото: Telegram/Автомобильный Харьков
После удара, автомобиль с пьяным мужчиной перевернулся/Фото: Telegram/Автомобильный Харьков

Реклама

Пьяного водителя госпитализировали/Фото: Telegram/Автомобильный Харьков
Пьяного водителя госпитализировали/Фото: Telegram/Автомобильный Харьков

На месте инцидента работают правоохранители и медики/Видео: Telegram/Автоомобильный Харьков

Что с водителем

Водитель, повлекший дорожно-транспортное происшествие, выжил. Мужчина был настолько пьян, что едва держался на ногах. По информации Talagram-сообщества Труха Харьков, мужчина — Ковальчук Анатон Викторович, 1996 года рождения. После ДТП его госпитализировали.

В настоящее время водитель, повлекший ДТП, находится в медучреждении/Фото: Telegram/Труха Харьков
В настоящее время водитель, повлекший ДТП, находится в медучреждении/Фото: Telegram/Труха Харьков

Реклама

Недавнее ДТП с мажором

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Популярное за сутки
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦

14 ноября 1991. Президиум Верховной Рады Украины одобрил постановление о разъяснительной работе временной комиссии по вопросам Всеукраинского референдума.

Погрузиться в тот день
Опрос "Рейтинг", 11 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Все кандидаты
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Финансовые лайфхаки
Как выгодно и безопасно хранить деньги
Получить экспертные советы
Соцопрос
Украинцы назвали причины энергетического кризиса
Расшифровка результатов
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Stop Fake
COVID-вакцина помогает и при гриппе?
Узнать правду
Короновирус за неделю

142 206

заболело за неделю в Украине

-7%

Комаровский в теме
Как оставаться молодым и здоровым
Спроси у доктора
Вакцинация
По состоянию на 13 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
8 665 945
Люди, которые получили минимум одну дозу
12 187 559
Всего введенных доз 20 853 504
Детальнее
ТОП-матчи

Босния и Герцеговина

16 нояб

21:45

Украина

3.28

3.40

2.37
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,89
33,18
32,88
31,69
19,12
34,29
31,76
29,95
18,36
35,99
33,40
31,89
19,28
35,99
33,40
31,89
19,29
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,88
36,97
33,25
34,97
19,47
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.1

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

29.91

Наибольшие состояния в долларах
10 самых богатых людей мира
1
Илон Маск, SpaceX Илон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Билл Гейтс, Microsoft Билл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларри Пейдж, Google Ларри Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларри Эллисон, Oracle Ларри Эллисон, Oracle
120 млрд
8
Сергей Брин, Google Сергей Брин, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбани, Reliance Industries Мукеш Амбани, Reliance Industries
99 млрд
Стать ближе к Илону Маску
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Смотри карту супер-компаний
Ценовая политика
А что с ценами в ноябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Follow за ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Осеннее чтиво
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Сольник звезды
Олег Винник
25 ноября / 19:00
Главные концерты ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять