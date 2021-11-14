Едва держался на ногах: в Харькове пьяный водитель Mitsubishi устроил страшное ДТП (фото, видео)

Мужчина на скорости врезался в другой автомобиль

Водитель, повлекший ДТП, был в состоянии сильного алкогольного опьянения/Коллаж: Сегодня

В Харькове, где недавно водитель иномарки сбил двух детей на пешеходном переходе, снова произошло ужасное ДТП. Виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Telegram-сообщество Харьков 1654.

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Детали ДТП

Водитель автомобиля Mitsubishi Outlander влетел на скорости в другой автомобиль и перевернулся. Инцидент произошел недалеко от восьмого хлебозавода.

Мужчина врезался в автомобиль, который был на дороге/Фото: Telegram/Автомобильный Харьков

После удара, автомобиль с пьяным мужчиной перевернулся/Фото: Telegram/Автомобильный Харьков

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Пьяного водителя госпитализировали/Фото: Telegram/Автомобильный Харьков

На месте инцидента работают правоохранители и медики/Видео: Telegram/Автоомобильный Харьков

Что с водителем

Водитель, повлекший дорожно-транспортное происшествие, выжил. Мужчина был настолько пьян, что едва держался на ногах. По информации Talagram-сообщества Труха Харьков, мужчина — Ковальчук Анатон Викторович, 1996 года рождения. После ДТП его госпитализировали.

В настоящее время водитель, повлекший ДТП, находится в медучреждении/Фото: Telegram/Труха Харьков

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