Едва держался на ногах: в Харькове пьяный водитель Mitsubishi устроил страшное ДТП (фото, видео)

В Харькове, где недавно водитель иномарки сбил двух детей на пешеходном переходе, снова произошло ужасное ДТП. Виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщает Telegram-сообщество Харьков 1654.
Детали ДТП
Водитель автомобиля Mitsubishi Outlander влетел на скорости в другой автомобиль и перевернулся. Инцидент произошел недалеко от восьмого хлебозавода.
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Что с водителем
Водитель, повлекший дорожно-транспортное происшествие, выжил. Мужчина был настолько пьян, что едва держался на ногах. По информации Talagram-сообщества Труха Харьков, мужчина — Ковальчук Анатон Викторович, 1996 года рождения. После ДТП его госпитализировали.
Недавнее ДТП с мажором
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.
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