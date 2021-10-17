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Ее выплаты – "издевки". Как живут семьи погибших в ДТП с Зайцевой в Харькове

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
17 октября, 07:00
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Семьи погибших в ДТП с Зайцевой получают от виновницы по 40 гривен каждые два-три месяца
18 октября исполнится 4 года со дня масштабного ДТП с Зайцевой
18 октября исполнится 4 года со дня масштабного ДТП с Зайцевой / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник, 18 октября, исполнится 4 года со дня трагического ДТП в Харькове с участием Елены Зайцевой, в котором погибли пять человек. Несмотря на приговор суда, родственники некоторых погибших заявили, что справедливости в полной мере добиться не получилось.

Сайт "Сегодня" выяснил, как живут семьи погибших.

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Светлана Виниченко, у которой в ДТП погиб единственный сын, Александр, рассказала, что ощущает издевки со стороны Зайцевой.

"Мне периодически поступают от Зайцевой выплаты – по 30, по 40 гривен. Не регулярно, каждые два-три месяца. Я считаю это издевкой. Каждый раз, когда я вижу эти суммы, у меня начинается истерика. Лучше ничего не надо. Кроме того, с 30 гривен положено заплатить еще и налог, 7 гривен", – возмущенно рассказала нам Светлана Виниченко.

В свою очередь адвокат потерпевших, Лариса Матвеева, добавила, что, выплачивая мизерные суммы, Зайцева вряд ли раскаивается.

"Никакого раскаивания и близко нет", - считает адвокат.

Винниченко добавила, что, конечно, самым главным для нее остается память о сыне. По ее словам, в эти дни многие знакомые Саши приезжают почтить память парня на могилу в Сумы.

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"Он мне все чаще снится, снится подростком, 12-летним и 18-летним", – говорит Светлана.

ДТП с Зайцевой

18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов .

Елене Зайцевой, которая была за рулем автомобиля Lexus, дали 10 лет, а также на три года лишили права управлять транспортными средствами. Кстати, ранее в Сети опубликовали фото, как осужденная Елена Зайцева за решеткой принимает солнечные ванны вместо работы.

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