Экологические парковки создадут в Харькове. Обустроят в обычных дворах. Этот проект – один из победителей программы "Общественный бюджет". Обойдется он городу почти в полтора миллиона гривен.

Обычная бетонная плитка, но с дырками. Там должна прорасти трава. Это газонная решетка, которая имеет технологические отверстия, через которые может и должна прорастать трава. Таким образом на парковке одновременно располагается и газон.

На такой плитке не бывает луж и пыли. А еще – она ​​вдвое дешевле асфальта, рассказывает соавтор проекта Евгений Кулик.

Такую плитку в Харькове производят несколько фирм. Мастер Виталий Гладун делает по 200 штук в смену. Говорит – чтобы служила плитка долго, материал нужен крепкий.

"Газонная решетка состоит из хорошего материала. Это щебень, песок и хорошая марка цемента. Не менее 500-й пробы чтобы был", – рассказывает он.

Евгений Кулик выиграл в городской программе "Общественный бюджет". Это конкурс, где каждый может предложить свою идею для благоустройства города. И на экопарковки город выделит полтора миллиона гривен.

Таких парковок сейчас в городе несколько. А по проекту их должно стать 200 уже до конца года.

Напомним, украинский стартап с проектом по искусственному интеллекту купили израильтяне. Сумма сделки будет не сразу выплачена целиком.

Ранее украинский стартап игрушек из дерева собрал 6000 долларов за первый день на Kickstarter. Стартап предлагает набор из пяти деревянных игрушек с магнитами для детей от одного года. Изделия модульные и состоят из трех деталей.

Также "Сегодня" писали, что украинцы собрали 56 тысяч долларов на Kickstarter на деревянные 3D-карты городов мира. Карты доступны в трех размерах и нескольких вариантах: с нанесением воды, парков, собственным текстом или без нанесений.

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