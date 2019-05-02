"Экожизнь по-харьковски": активисты учат горожан "читать" упаковку

Горожан мотивируют выбрасывать меньше отходов в общий бак

Горожан мотивируют выбрасывать меньше отходов в общий бак. Фото: Таисия Ерохина, Сегодня

В рамках спецпроекта "Экожизнь по-харьковски" корреспонденты "Сегодня" продолжают разбираться в актуальных вопросах, которые помогут сделать жизнь в городе и области комфортнее.

Так, некоторые харьковчане не только сделали раздельный сбор отходов и ответственное потребление образом жизни, но и стараются научить этому других. Благодаря такой инициативе в городе появился первый экохаб, которому в ноябре исполнится год.

Здесь принимают отсортированные отходы и в будущем планируют монетизировать сбор вторсырья. В экохабе общественной организации Kharkiv Zero Waste, который расположен в жилой многоэтажке в переулке Подольском, 9, даже в будний день много посетителей.

Так, Анна Соколова приехала сюда из поселка Малая Даниловка, прихватив упаковки из-под молока, "тетрапаки", шуршащие пакетики, которые не везде принимают на переработку. А харьковчанка Ольга Шморгун привезла особый пластик.

"Я тут не впервые, до этого приходила к ребятам на лекции. "Двойку" и "пятерку" (маркировка пластика. — Авт.), чаще всего, это тара из-под моющих средств, не везде принимают", – рассказала она.

В хабе работает сортировочная станция, где волонтеры в свободное время принимают стекло, бумагу, Tetra Pak, металл, пластик (маркировки ПЕТ, HDPE, PP, PS, LDPE) без жира и остатков еды, поэтому информация о графике работы хаба обновляется в соцсети.

За две недели в экохабе удается собрать 250 кг таких видов вторсырья, как полипропилен, полистирол, полиэтиленовые мешки HDPE, LDPE, которые забирают переработчики, бумажная фабрика и завод пластмасс.

"Так заводы проявляют свою экологическую ответственность, ведь зачастую к ним привозят отходы огромными фурами, а наши объемы им не интересны из-за дорогой логистики", — говорит координатор движения Kharkiv Zero Waste Анна Прокаева.

Поэтому пока волонтеры не получают деньги за отходы, но планируют монетизировать свои усилия. А вот частично заработать на жизнь экохаба удается мастер-классами, экоаудитами, продажей экотоваров. Здесь продают экосумки, рюкзаки, бамбуковые зубные щетки, кошельки, контейнеры для отходов. А на мастер-классах, к примеру, можно обучиться выращивать люфу для экомочалки.

"Наша миссия — создать культуру ответственного потребления. Мы работаем с населением, объясняем, как выбирать упаковку, делимся опытом, как и что можно использовать повторно. Это даже не обращение с отходами, а управление ресурсами", — говорит Прокаева.

Также в хабе есть пространство для Reuse lab, куда люди приносят вещи, которые им не нужны, но могут пригодиться кому-то другому, а в Food bank оставляют продукты для малоимущих пенсионеров.

Экоактивисты уверяют: сортировка мусора, помимо морального удовлетворения, может принести и материальную выгоду, в зависимости от объема отходов.

"Сырье стоит копейки, одноразовая посуда включена в стоимость покупки, и, отказавшись, нельзя сэкономить", — рассказала активистка общественной организации "ЯСортую" Ольга Дядиченко.

А вот уже на уровне ОСМД — это реально. Доказательством тому — домовой комитет "Ромашка" в Люботине, объединивший пять домов на 80 квартир, где проживает около 160 жителей.

"Ранее вывоз мусора обходился в 400 грн в месяц. Сейчас у нас есть те же пять контейнеров по 0,75 кубометров под утилизацию биомусора, два контейнера для стекла и четыре для пластика. Ежемесячно в контейнер для стеклотары складывают около 60—80 кг отходов, что дает прибыль в 30—40 грн. Пластик накапливается и за полмесяца. В одном контейнере помещается 10 кг, которые принимают по 5 грн. В среднем в начале весны мы имеем 250—300 грн чистой прибыли каждый месяц", — рассказал председатель домового комитета Александр Золотарев.

И если в Украине за раздельный сбор мусора поощрение не предусмотрено, то в Европе — это привычная практика. В некоторых странах за вывоз рассортированного мусора платят меньше, а за смешанный — больше. А во Франции есть места общего пользования, куда все могут принести органику или взять компост для собственных нужд.

Напомним, в Полтавской области на трассах собирают мусорный "урожай". Больше всего мусора коммунальщики собирают на стоянках габаритного транспорта.

Также мы писали, что украинцы бывают настолько равнодушными, что иногда готовы жить в беспорядке. Как пример – многоэтажки, где есть мусоропроводы. Жители ленятся выносить мусор на улицу, забивают им трубопроводы и жалуются на антисанитарию в подъездах.

Тем временем шведы превратили сбор мусора в спорт. Новый фитнес-тренд – сочетание спорта и общественно полезной работы. Мусор, который собрали плоггеры попадет в мусорные баки, а затем – на переработку или сжигание.

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