Эпидемия "минирований" продолжается: в Харькове снова искали взрывчатку

Сообщения о взрывчатке, якобы заложенной в зданиях, копы получают четвертый день подряд

В Харькове полиция четвертый день подряд получает сообщения о якобы заминированных зданиях. "Эпидемия" началась в день выборов – 21 апреля неизвестный сообщил о бомбах, заложенных в аэропорту, девяти отелях, трех торговых центрах и кинотеатре.

В тот день советник министра внутренних дел Иван Варченко заявлял, что все сообщения поступают со временно оккупированных территорий. Однако сообщения продолжали поступать.

Уже 22 апреля полиция искала взрывчатку на центральном железнодорожном вокзале, пяти заводах, в ресторане, торговом центре и двух школах. А 23 апреля "заминировали" девять районных администраций.

24 апреля утро также началось с переполоха: в 9:13 появилась информация о заложенной взрывчатке в Специализированной экономико-правовой школе по ул. Лермонтовской.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции области, взрывотехники осмотрели 5800 квадратных метров помещений и 1200 квадратных метров прилегающей территории, эвакуировали 600 человек — взрывчатку не обнаружили. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу.

Стоит добавить, что ранее первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что копы подозревают – за "минированием" различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР".

Напомним, недавно в Днепре и Кривом Роге полицейские искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. ;Мы также сообщали, что в Днепре за два дня минеры сообщили о бомбах в 46 городских зданиях.

Кроме того, в Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали.

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