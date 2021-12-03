Еще один: в Харькове мажор на BMW устроил ДТП (фото, видео)

В ночь на 3 декабря в Харькове мажор на BMW протаранил забор возле станции метро "Дворец спорта". Нарушитель хотел избежать ответственности.
Об этом сообщили в Telegram -канале "Труха Харьков".
Очередной мажор
Как стало известно, водитель за рулем автомобиля BMW начал маневрировать, заезжая в поворот. В результате парень протаранил забор.
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Очевидцем стал случайный водитель, зафиксировавший нарушение на камеру. По предварительной информации, за рулем был несовершеннолетний, и таким образом он хотел поразить девушек.
Нарушитель хотел избежать ответственности. Но очевидец вызвал на место полицию и правоохранители оформили ДТП.
Не первое мажорное ДТП в Харькове
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.