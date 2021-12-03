Еще один: в Харькове мажор на BMW устроил ДТП (фото, видео)

Нарушитель хотел избежать ответственности. Но очевидец вызвал на место полицию

В Харькове новое ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"

В ночь на 3 декабря в Харькове мажор на BMW протаранил забор возле станции метро "Дворец спорта". Нарушитель хотел избежать ответственности.

Об этом сообщили в Telegram -канале "Труха Харьков".

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Очередной мажор

Как стало известно, водитель за рулем автомобиля BMW начал маневрировать, заезжая в поворот. В результате парень протаранил забор.

Очевидцем стал случайный водитель, зафиксировавший нарушение на камеру. По предварительной информации, за рулем был несовершеннолетний, и таким образом он хотел поразить девушек.

Нарушитель хотел избежать ответственности. Но очевидец вызвал на место полицию и правоохранители оформили ДТП.

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Не первое мажорное ДТП в Харькове

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