Если автомобиль продадут: готовы ли виновники ДТП в центре Харькова платить за смерти

Потерпевшие хотят наказать всех, кто "зарезал" наркологическую экспертизу

Елена Зайцева и Геннадий Дронов.

Если автомобиль продадут: готовы ли виновники ДТП в центре Харькова платить за смерти Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/53d/61c/5c953d61c0a64.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/53d/61c/5c953d61c0a64.jpg 2019-03-27T19:20:00+02:00 Харьков Потерпевшие хотят наказать всех, кто "зарезал" наркологическую экспертизу

Месяц назад, 26 февраля, Киевский районный суд Харькова наконец-то вынес приговор по делу о смертельном ДТП на улице Сумской, которое унесло жизни шести людей, а еще шестеро – получили травмы. Обвиняемые Елена Зайцева и Геннадий Дронов получили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Адвокаты обоих водителей уже успели подать апелляции с попыткой обжаловать такой приговор.

Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" адвокат Дмитрий Марцонь, который представляет интересы родственников погибших Аллы и Анастасии Сокол, Нины Кобесовой и Натальи Умаевой, эта информация шокировала потерпевших.

"Реагируют чрезвычайно плохо. Это опять заставит их ходить в суд, переживать все это горе, страдать. Такая перспектива никого не радует", – говорит Марцонь.

Пока адвокаты лишь хлопотали об апелляциях, а вот за выплату компенсаций никто не брался. Защитники Зайцевой и Дронова даже не обращались к потерпевшим и их представителям.

"Никаких выплат не было, никто к нам не обращался. Я даже у адвоката Дронова Сергея Перепелицы спрашивал, планируют ли что-то выплачивать. Мне ответили, что, если автомобиль продадут, тогда, может, что-то дадут, но непонятно, когда и кому. Никаких конкретных сроков и предложений", – дополняет Марцонь.

Но как не собираются останавливаться защитники водителей, так не опускают руки и адвокаты потерпевших. После вынесения приговора потерпевшие все же хотят привлечь к ответственности всех, кто "зарезал" наркологическую экспертизу и не дал выяснить, находилась ли Елена Зайцева на момент авария под действием наркотиков.

"Мы не сложили руки. Мы сейчас готовим обращение по рассмотрению действий г-жи Федирко и следствия на факт того, что они фактически "похоронили" наркологическую экспертизу. Мы много раз об этом заявляли и будем дальше требовать, чтобы проверили эти действия на факт служебной халатности – почему так произошло. Наркология кивает на следователя, что, мол, он все запорол, а следователь кивает на наркологию. И, в итоге, никто ни в чем не хочет разбираться", – суммирует адвокат.

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.