Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,98
30,46
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

Если автомобиль продадут: готовы ли виновники ДТП в центре Харькова платить за смерти

Сегодня, 19:20

Потерпевшие хотят наказать всех, кто "зарезал" наркологическую экспертизу

Елена Зайцева и Геннадий Дронов
Елена Зайцева и Геннадий Дронов.
Если автомобиль продадут: готовы ли виновники ДТП в центре Харькова платить за смерти //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/53d/61c/5c953d61c0a64.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/53d/61c/5c953d61c0a64.jpg Харьков Потерпевшие хотят наказать всех, кто "зарезал" наркологическую экспертизу

Месяц назад, 26 февраля, Киевский районный суд Харькова наконец-то вынес приговор по делу о смертельном ДТП на улице Сумской, которое унесло жизни шести людей, а еще шестеро – получили травмы. Обвиняемые Елена Зайцева и Геннадий Дронов получили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Адвокаты обоих водителей уже успели подать апелляции с попыткой обжаловать такой приговор.

Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" адвокат Дмитрий Марцонь, который представляет интересы родственников погибших Аллы и Анастасии Сокол, Нины Кобесовой и Натальи Умаевой, эта информация шокировала потерпевших.

"Реагируют чрезвычайно плохо. Это опять заставит их ходить в суд, переживать все это горе, страдать. Такая перспектива никого не радует", – говорит Марцонь.

Пока адвокаты лишь хлопотали об апелляциях, а вот за выплату компенсаций никто не брался. Защитники Зайцевой и Дронова даже не обращались к потерпевшим и их представителям.

"Никаких выплат не было, никто к нам не обращался. Я даже у адвоката Дронова Сергея Перепелицы спрашивал, планируют ли что-то выплачивать. Мне ответили, что, если автомобиль продадут, тогда, может, что-то дадут, но непонятно, когда и кому. Никаких конкретных сроков и предложений", – дополняет Марцонь.

Но как не собираются останавливаться защитники водителей, так не опускают руки и адвокаты потерпевших. После вынесения приговора потерпевшие все же хотят привлечь к ответственности всех, кто "зарезал" наркологическую экспертизу и не дал выяснить, находилась ли Елена Зайцева на момент авария под действием наркотиков.

"Мы не сложили руки. Мы сейчас готовим обращение по рассмотрению действий г-жи Федирко и следствия на факт того, что они фактически "похоронили" наркологическую экспертизу. Мы много раз об этом заявляли и будем дальше требовать, чтобы проверили эти действия на факт служебной халатности – почему так произошло. Наркология кивает на следователя, что, мол, он все запорол, а следователь кивает на наркологию. И, в итоге, никто ни в чем не хочет разбираться", – суммирует адвокат.

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег зайцева, апелляция, обжалование, компенсация, потерпевший, дронов, ДТП в Харькове, марцонь

Вы сейчас просматриваете новость " Если автомобиль продадут: готовы ли виновники ДТП в центре Харькова платить за смерти". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На сайте президента появилась петиция о помиловании Дронова

3 марта, 16:46

Автор петиции считает, что Дронов получил 10 лет тюрьмы несправедливо

Дело о страшном ДТП на Сумской: пострадавшие и обвиняемые оценили вердикт

26 февраля, 18:31

Защитники Дронова намерены подавать апелляцию на приговор

Еще не точка: появилась апелляция по делу о страшном ДТП на Сумской в Харькове

22 марта, 21:34

Защита Геннадия Дронова оспаривает решение суда

Смертельное ДТП в Харькове: Дронов не имеет средств для выплаты компенсации пострадавшим

2 марта, 05:45

Геннадий Дронов получил 10 лет лишения свободы

Стало известно, когда в Киеве закончится отопительный сезон

Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае

Бывший муж Удовиченко рассказал, что погубило их брак

Трагедии в жизни Юлии Началовой

Василий Васильев. Судьба цыгана

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

Все выходы звезд без белья на красную дорожку

Польских: "Голубкина и стучала, и звонила, но я не открыла дверь"

София Ротару проходит химиотерапию, - СМИ
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Сегодня, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Сегодня, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

Вчера, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Вчера, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Рита Дакота рассказала, как некоторые относились к Юлии Началовой

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают