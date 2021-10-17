"Если до понедельника доживет, будем лечить". В Харькове медики не нашли места тяжелой COVID-больной

В Харькове тяжелой пациентке с коронавирусом не могли найти место в больнице – родственники вызывали пять скорых

В Харькове отказались госпитализировать тяжелую COVID-больную / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове медики скорой помощи отказывались госпитализировать женщину с коронавирусом в критическом состоянии. Врачи объяснили, что мест в медучреждениях нет.

Об этом Telegram-каналу "Труха Харьков" сообщила дочь женщины.

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"Моя мама заболела COVID-19. Ни одна скорая помощь не хотела забирать в больницу, потому что мест нет", – сказала харьковчанка.

На дом пять раз вызывали бригаду скорой помощи, и только последняя согласилась госпитализировать женщину.

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На видео она говорила, что у матери сатурация 32% (нормативный уровень насыщения крови кислородом – 95% и выше). Женщина уточнила, что у медиков при себе не было даже кислородного баллона.

В итоге пациентку все же забрали в больницу. Сперва ее повезли в 17-ю, а затем 22-ю. Однако врачи и там сказали, что лечить будут с понедельника, поскольку медиков тоже не хватает.

"Если до понедельника доживет – тогда и лечить будем", – приводит дочь слова медиков.

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Как защититься от ковида?

По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.