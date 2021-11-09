Есть что скрывать? Николай Харьковский в очередной раз отказался сдавать кровь для экспертизы

16-летний Николай Харьковский, которого подозревают в смертельном ДТП в Харькове, отказался сдавать кровь для экспертизы.
Об этом в Facebook сообщил представитель семьи погибшего водителя Chevrolet Игорь Черняк.
Отказался несмотря на решение суда
"Сегодня Николай Харьковский снова отказался от сдачи крови. Теперь уже после решения суда, которое его к этому обязывало. Сразу стоит объяснить. В Украине нет нормативного акта, регулирующего процедуру принудительного отбора образцов крови", — написал Игорь Черняк.
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Принудительное взятие крови
Как сообщалось ранее, полиция обратилась в суд, чтобы принудительно отобрать образцы крови у подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове Николая Харьковского. Суд удовлетворил эту просьбу.
"Образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз, большинство из которых уже назначены", — заявил адвокат, представляющий интересы семьи погибшего мужчины Маси Найем.
Что было ранее?
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.
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